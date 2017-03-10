زار وفد من شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) كراج يوسف أحمد الغانم في إطار تعزيز العلاقات المشتركة والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق، واستعراض آخر التطورات في مجال السيارات وأعمال التأمين.

وجرى خلال الزيارة تكريم كراج يوسف أحمد الغانم، نظرا للمؤشرات الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، والتأكيد على الثقة الكبيرة في قدرة الشركة على مواصلة النجاح والانطلاق الى مجالات جديدة.

وقام مدير دائرة التسويق والتطوير أحمد النويف، ومدير دائرة السيارات راشد الراشد في شركة «بيتك تكافل» بتكريم مجموعة من المسؤولين في وكالة يوسف أحمد الغانم وأولاده ضمت شادي شماس وهارويتون ملونيان، ومراد نعيم خضر ومحمد عادل.

وتعبر الزيارة والتكريم عن النجاح والتعاون القوي القائم مع وكالة يوسف أحمد الغانم وأولاده وما نتج عنها من إيجابيات وقيمة مضافة لعملاء الشركة خلال الفترة الماضية، والحرص على استمرارية تطوير خدمات «بيتك تكافل» وان تكون بأفضل مستوى بحيث تتناسب مع تطور حركة سوق السيارات، حيث يرتبطان بشكل كبير كما يشهدان تغيرات سريعة ومتلاحقة على مستويات عديدة.

وقد أعرب المكرمون عن تقديرهم للزيارة والتكريم من قبل شركة بيتك تكافل، حيث يؤكد اهتمامها بتوثيق علاقاتها مع عملائها وشركائها على حد سواء وسعي الشركة الدائم لبنـــاء منظومة علاقـات قوية لتطوير العمل وتحسين الأداء.