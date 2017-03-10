حصد سيفكو الكويت جائزة أفضل علامة تجارية في مجال سوبر ماركت في الكويت ضمن مؤشر «سيرفس هيرو» لرضا العملاء للعام 2016، وهي السنة الثانية على التوالي التي تعد دليلا واضحا على مضينــــا قدما وفي المسار الصحيــح نحو تحقيق الوعود بالتميز في خدمة العملاء.



ولقد تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أقيم مؤخرا بفندق العنوان دبي مول.



ويعتبر سيرفس هيرو المؤشر المتخصص الوحيد في العالم العربي لقياس رضا العملاء الذي يعتمد على آراء ومعدل رضاء المستهلكين بنسبة 100%.



ويتم تقييم كل من هذه القطاعات وفقا لتجربة المستهلكين في الكويت، حيث اعتمد التقييم مقياسا مدرجا من واحد إلى عشرة، واستند على 8 معايير هي الثقة بالمنتج أو الخدمة، السرعة، جودة المنتج، كفاءة الموظفين، القيمة بالنسبة للسعر، الموقع، مركز الاتصال، وجودة الموقع الإلكتروني.

في هذا السياق، قالت رئيس مجلس إدارة سيفكو نور القطامي: أعبر عن امتناني الشديد لعملاء سيفكو لمنحه تلك الجائزة للسنة الثانية على التوالي وأشكر فريق عمل سيفكو لمجهودهم في تحقيق خدمة عملاء متميزة وأنا على ثقة بأننا ماضون قدما في تحقيق أهدافنا وعلى الطريق الصحيح لابتكار المزيد من الطرق لخدمة عملائنا بشكل مميز.



كما أوضح مارتن ديلي رئيس العمليات في سيفكو: لقد عملنا جميعا بأقصى الطاقات وأعلى مستويات التفاني لنكون روادا للابتكار وجودة الخدمة في هذا المجال، ونمتلك حاليا عددا من أكثر الأنظمة تطورا لمتابعة آراء ومقترحات العملاء، ولا تقتصر هذه الجائزة على كونها مكافأة لعملنا الدؤوب خلال العام، بل إنها تمثل المسؤولية التي نأخذها على عاتقنا لمواصلة العمل على الارتقاء بمعايير الجودة والابتكار في خدمة عملائنا، الأمر الذي يشكل هدفا رئيسيا لنا في عام 2017.