المهرجان يهدف إلى تشجيع ودعم الشباب بمختلف الفئات العمرية





جددت Ooredoo الكويت، إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية للاتصالات، شراكتها مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، خلال رعايتها مهرجان «عدسة»، الذي يأتي ضمن فعاليات يوم الشباب الكويتي، والذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي.



تضمن المهرجان العديد من الورش التدريبية بالتنسيق مع «نقاط»، المؤسسة الثقافية غير الربحية، إضافة إلى معرض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية والخزف وغيرها، ومعرضا للإبداعات الشبابية.



ويهدف مهرجان عدسة إلى تشجيع ودعم الشباب بمختلف الفئات العمرية، لعرض أعمالهم الفنية والإبداعية، وتنمية اهتماماتهم الفنية في شتى المجالات، والالتحاق بالبرامج المعنية في سبيل تنمية تلك المهارات والمواهب، وتسليط الضوء على أهمية الأمر بالنسبة للأفراد والمجتمعات على حد سواء.



وفي تصريح له حول ذلك أكد مدير أول قسم الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي يوسف الشلال على التزام Ooredoo بدعم المشاريع الشبابية على مدار العام، وفق أجندة الشركة الممتدة على مدار العام.



وأضاف: نحن سعداء بالتعاون مجددا وللعام الثاني على التوالي مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في هذا الحدث الشبابي المميز الذي يدعم الثقافة والفنون وينمي فكر الشباب.



رعايتنا لهذا المهرجان نابعة من إيماننا بشكل كبير بأهمية دعم الشباب الكويتي، خاصة في مجال الفن والإبداع، وهي مجالات ثقافية مهمة تسمو بفكر الشباب الذي يعد من أهم فئات المجتمع.



وأضاف: اهتمامنا بفئة الشباب يعد انعكاسا لسياستنا ومبادئنا للمسؤولية الاجتماعية، وهو تعزيز للاتفاقية التي وقعناها مع وزارة الشباب والهادفة لإثراء تجربة الشباب في مختلف المجالات.



شراكتنا في هذا المهرجان ليست الشراكة الأولى بيننا وبين وزارة الشباب، ونتطلع الى المزيد من الشراكات مستقبلا، لأننا نرى أهمية كبيرة في الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، خاصة فيما من مصلحته إثراء حياة الأفراد.