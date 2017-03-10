المركز يقدم نموذجاً مؤسسياً يحتذى به لمبادرات تمكين المرأة





قامت الشيخة د.شما بنت محمد آل نهيان بزيارة خاصة إلى مركز خدمات حلول الأعمال العالمية التابع للاتحاد للطيران في مدينة العين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الأنشطة التي تنظمها مجموعة الاتحاد للطيران بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به دوليا في 8 مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة، وتجري احتفالات هذا العام تحت عنوان «كوني جريئة واصنعي التغيير».

وقامت الشيخة شما بجولة في مركز خدمات حلول الأعمال العالمية برفقة سعادة الطائي، مدير أول شؤون تقديم الخدمات.

واختتمــــت الزيــــارة باستضافتها في منطقة المجلس الكائنة في المركز حيث تحدثت مع الموظفات والتقت بمجموعة أخرى من الموظفات في مركز خدمات حلول الأعمال العالمية.

وأثنت الشيخة شما آل نهيان أثناء زيارتها لمركز التميز في حساب العائدات التابع لمجموعة الاتحاد للطيران في مدينة العين، على مبادرة الشركة في إنشاء هذا المركز قائلة: يقدم مركز حلول التميز في حساب العائدات نموذجا مؤسسيا يحتذى به لمبادرات تمكين المرأة حيث يولي المركز تركيزا قويا على تمكين المرأة في مدينة العين من خلال توفير طائفة واسعة من التدريبات وفرص التطوير الوظيفي في العديد من المجالات التخصصية، وسررت اليوم بالتعرف على نماذج نسائية رائعة في المركز، لاسيما من المواطنات الإماراتيات اللاتي يشكلن نسبة عالية من القوة العاملة وأعدهن مصدر فخر بعطاء المرأة الإماراتية في المجالات كافة. وبهذه المناسبة، أفاد حارب مبارك المهيري، نائب أول للرئيس لشؤون الشركة والشؤون الدولية بالاتحاد للطيران، بالقول: شرفنا بزيارة الشيخة د. شما آل نهيان لمركز خدمات حلول الأعمال العالمية، حيث تعرفت بشكل مباشر على العمل الرائع الذي تقوم به الموظفات.

ولا ريب أن مساهمتهن تعد بالغة الأهمية حيث تنعكس على كفاءة الاتحاد للطيران وشركائها بالحصص وعلى امتداد مجموعة الاتحاد للطيران إجمالا، فيما يوفر المركز مزايا اقتصادية طويلة الأجل لمدينة العين ولإمارة أبوظبي على نطاق أوسع.

ويعد مركز خدمات حلول الأعمال العالمية الذي تم افتتاحه بشكل رسمي في شهر مارس من العام الماضي، مركزا متخصصا للتميز في حساب العائدات.

وتم إنشاؤه بهدف إشراك القوى العاملة الإماراتية في سوق العمل، لاسيما المرأة الإماراتية، حيث سجل إشغال المرأة الإماراتية للوظائف في المركز ما يصل إلى 95%.

ويضم مركز خدمات حلول الأعمال العالمية ما مجموعه 280 موظفة، ويعكس هذا العدد الاتساق مع البرامج القائمة في المجموعة والتي تهدف إلى استقطاب المواطنات والمواطنين الإماراتيين بما في ذلك الطيارون المتدربون، وقائدو الطائرات، والمهندسون، والمديرون الخريجون إلى جانب مركز الاتصال في العين الذي تتولى إدارته وتشغيله كوادر نسائية بالكامل.