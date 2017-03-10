احتفلت «فلاي دبي» أمس بيوم المرأة العالمي من خلال تشغيلها رحلتين كان كامل طاقميهما من النساء وهما رحلتا دبي - الدوحة والدوحة - دبي FZ001/FZ002.

وقادت الرحلتين الكابتن طيار ايزابيل غونزاليس وهي اسبانية ومساعد الطيار فايدي شافان وهي من الهند، في حين ضم طاقم الخدمة على الطائرة نساء من كوريا ومولدوفا والمغرب وتونس وزيمبابوي حيث رحبن بالمسافرين على الرحلة في احتفال خاص.

وقامت موظفات فلاي دبي بالترحيب بطاقم الرحلة بعد عودتها من الدوحة في مقر الناقلة.

وقد شاركت موظفات من أقسام الشركة يمثلن العمليات التجارية والهندسة وعمليات الرحلات والموارد البشرية وخدمات الرحلات والصيانة وتخطيط الشبكة إضافة الى إدارة العائدات في الترحيب بطاقم الطائرة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: نحن نحتفل بتمكين المرأة كل يوم في فلاي دبي ونحن فخورون بوجود 1400 امرأة يعملن في الشركة ويشاركن بفاعلية في نجاح ونمو الناقلة.

وأضاف: يمثل يوم المرأة العالمي فرصة كبيرة لتوجيه الشكر لجميع الموظفات العاملات في الشركة وجهودهن الموصولة من اجل دعم وتعزيز عمليات الناقلة في مختلف أقسامها ودوائرها.

ويعمل في فلاي دبي اليوم اكثر من 3770 موظفا منهم نحو 1000 موظفة يعملن ضمن أطقم الطائرات وهناك 30 موظفة ما بين كابتن طيار ومساعد طيار.