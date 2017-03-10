قامت شركة ايكويت للبتروكيماويات، الجهة العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، برعاية مهرجان يوم رجل الإطفاء الـ 15 الذي تنظمه الإدارة العامة للإطفاء، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، إذ تأتي هذه الرعاية كجزء من الدعم المتواصل الذي توليه الشركة دعما وتقديرا للجهود الملموسة لرجال الإطفاء في إنقاذ الأرواح وحماية المجتمع في الكويت.

وقال مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شركة ايكويت محمد الشمري: نفخر في شركة ايكويت بأن تكون لنا فرصة لدعم رجال الإطفاء والجهود التي تبذلها الإدارة العامة للإطفاء للحفاظ على سلامة الأفراد والمرافق العامة والخاصة على حد سواء.



وها نحن ذا نواصل عاما بعد عام تعزيز شراكتنا القوية مع الإدارة العامة للإطفاء التي تتمثل في مشاركة مختلف الخبرات في مجالنا، وإقامة ورش العمل وبرامج التدريب المشتركة بشكل دوري، وإطلاق حملات تتعلق بالسلامة، والتنسيق معا يوميا لضمان سلامة الجميع، في ظل أفضل الممارسات المهنية العالمية التي نطبقها لخدمة كل فرد في المجتمع الكويتي.



خلال افتتاح المهرجان، قامت شركة ايكويت بتقديم دروع تذكارية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.



وتضمنت كذلك مشاركة الشركة وجود جناح لتقديم مختلف نصائح السلامة للمشاركين من قبل مجموعة من الموظفين في إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمن فيهم أعضاء فريق ايكويت للطوارئ.