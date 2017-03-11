استضافت شركة كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه، طلابا وطالبات من مدرسة البيان ثنائية اللغة في زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على طبيعة العمل في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات.

وكان في استقبال الطلاب الزائرين فريق العلاقات العامة والشريك الرئيسي في الشركة، صافي المطوع، الذين رافقوا الطلبة في جولة تعريفية على الأقسام وقدموا لهم شرحا مفصلا عن أسلوب عمل إدارات «كي بي ام جي» في الكويت والعالم بالإضافة إلى تعريفهم بآليات عمل التدقيق والمحاسبة والاستشارات.

واستعرض الشريك الرئيسي في«كي بي ام جي»، صافي المطوع، الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة ودورها في دعم الاقتصاد المحلي وقال: طلاب اليوم هم أمل المستقبل وتأتي هذه الزيارة السنوية لمدرسة البيان كتشجيع للتعرف على المجالات المتعددة في العمل ليبدأوا بالتفكير في تحديد مسارهم العلمي والعملي.

من جهته، تحدث الشريك الاستشاري في «كي بي ام جي» انكول اجراوال، أمام الطلبة عن أسس العمل الاستشاري الذي تقوم به الشركة وقدم شرحا عن أهمية الاستشارات ودورها الاستراتيجي في العمل الاقتصادي والمؤسساتي.

وفي الختام، تم توزيع شهادات مشاركة وتقدير على الطلبة حيث التقطوا الصور التذكارية مع مسؤولي الشركة.