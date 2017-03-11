6.4 % زيادة بالمعدل اليومي للتداولات و2.4% تراجعاً في متوسط القيمة

قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها ان بورصة الكويت أغلقت تعاملاتها في الأسبوع الأول من مارس 2017 على تراجع في أدائها، وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت مؤشرات السوق (السعري ـ الوزني ـ كويت 15 ـ NIC50) بنسب بلغت 0.8% و0.4% و0.4% و0.4% على التوالي.

في حين كان التباين في أداء المتغيرات العامة، حيث ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 6.4%، وتراجع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 2.4% ليبلغ 26.8 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 27.5 مليون دينار للأسبوع الماضي، وذلك بحسب تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الأسبوعي.

هذا، وشهدت تعاملات بورصة الكويت حالة من التذبذب المائلة للهبوط، مع تراجع السيولة المتداولة لتصل القيمة المتداولة في جلسة يوم الاثنين 6 الجاري إلى 19 مليون دينار، والتي لم يشهدها السوق منذ جلسة بداية العام، ومجريات التداول خلال الفترة سيطر عليها اتجاهين، الأول متمثل في عمليات مضاربية واسعة على السلع الرخيصة وهو أمر يمكن الاستدلال عليه من خلال التباين في ارتفاع أحجام التداول وتراجع السيولة، في حين شكلت الضغوط البيعية وعمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية اتجاها آخر، هذا الاختلاف في نمط التداولات يشير إلى دخول جميع الأطياف المتعاملة في بورصة الكويت من مستثمرين ومضاربين، مع أن تحرك السوق في إطار أفقي، بالتزامن مع انخفاض السيولة، يشير إلى حالة الترقب والتريث التي ينتهجها المستثمرين بشكل عام والاستثمار المؤسسي بشكل خاص، كما تجدر الإشارة إلى جلسة نهاية الأسبوع الذي صاحبها نوع من الانتعاش ووصول السيولة إلى مستوى 39 مليون دينار، وذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ الإلزامي لأسهم شركة أمريكانا.

وأغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين خلال الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث كان قطاع الرعاية الصحية أكثر القطاعات ارتفاعا بنسبة 3.4% ثم جاء قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.1% بينما كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات انخفاضا بنسبة 5.9% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.1%.

أما على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع، فقد تباينت قطاعات السوق بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي وكان أبرز القطاعات المرتفعة قطاع المواد الأساسية بنسبة 441.6% يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 259.6%، في حين تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 94.7% يلي قطاع التأمين بنسبة 16.8%.

واحتلت قطاعات الخدمات المالية والبنوك والعقار المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة 34% و26% و13% على التوالي. واحتل قطاعي الخدمات المالية والعقار خلال الأسبوع المراتب الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40% و26% على التوالي.