حلت الكويت بالمركز الثـاني عربيا والـ 94 عالميا بين افضل الدول التي يمكن ان تحمل جواز سفر لها من حيث عدد الدول التي تسمح بزيارتها دون تأشيرة في حالة حملك لذلك الجواز، حيث أشار التقرير الى ان هناك 82 دولة حول العالم يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخولها دون الحاجة الى تأشيرة.

بدأ ظهور الدول العربية في القائمة العالمية لمؤشر نوماد كابيتالست (Nomad Capitalist) الأميركي بحصول الإمارات العربية المتحدة على المرتبة رقم 70 مكرر، حيث يمكن لحامل جواز السفر الإماراتي دخول 122 دولة دون الحاجة الى الحصول على تأشيرة.

وحصل جواز السفر السويدي على المركز الأول في تصنيف شركة «نوماد كابيتالست» الأميركية لأكثر جوازات السفر تفضيلا في العالم تلتها بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا.

ضمت قائمة العشرين الأولى 15 دولة أوروبية بينما حلت الولايات المتحدة في المركز 35 عالميا وابتعدت الصين وروسيا إلى المركزين 164 و82 من 199 دولة في الإجمال.

منح تصنيف (Nomad Capitalist) درجة إجمالية على عدد من المعايير أهمها السفر دون تأشيرة والضرائب وسمعة البلد العالمية والحريات والقدرة على حمل أكثر من جواز سفر. ويمنح جواز السفر حامله لقب «المواطن العالمي» وإن كان ثريا محبا للترحال فإنه يعمل موظفا عند صاحبه وبطاقة تقدم دعوات حصرية ومزايا.

يتيح جواز السفر السويدي دخول 176 بلدا ومنطقة دون تأشيرات وهو أقل ببلد واحد عن ألمانيا التي تشتهر بأقوى جواز سفر في العالم لكن الدرجة الإجمالية للقياس منحت السويد المركز الأول.

قال «أندرو هيندرسن» الرحالة المخضرم ورائد الأعمال والمدون الذي أسس (نوماد) إن المغتربين السويديين يمكنهم بسهولة «التخلص من الضرائب المرتفعة في بلادهم والخروج للعيش في أي مكان أقل في مستوى الضرائب».

تقدم (نوماد) خدمات للمسافرين والمستثمرين تخص الضرائب وتصاريح الإقامة وإجراءات الحصول على جوازات سفر وغيرها.

وبناء على معيار الترتيب تراجعت جوازات السفر البريطانية والألمانية والأميركية خلف دول أوروبية عديدة بعد أن كانت الأفضل على مستوى العالم.

وأوضحت وكالة بلومبيرج التي نشرت شرحا للتصنيف ان القاسم المشترك بين كل الدول المذكورة هو قدر الضرائب على دخول المواطنين بصرف النظر عن أماكن إقاماتهم.