مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي إصدارا جديدا من سندات الدين العام بقيمة 100 مليون دينار لأجل عام واحد يستحق في 7 مارس من العام 2018 بفائدة 1.5% ووصل معدل التغطية إلى 430% بعد ان وصل إجمالي قيمة الطلبات الى 429 مليون دينار.

ويعد الإصدار هو الثاني لأجل عام واحد منذ بداية العام الحالي، حيث كان البنك قد اصدر سندات في 8 فبراير الماضي بنفس القيمة (100 مليون دينار) ووصل إجمالي قيمة الطلبات الى 485 مليون دينار بمعدل فائدة 1.5% أيضا.

ويعد الإصدار الثامن خلال العام الحالي 2017، حيث بلغ إجمالي السندات التي أصدرها 800 مليون دينار، حيث كان كل إصدار بقيمة 100 مليون دينار ليصل إجمالي ما أصدره البنك المركزي من سندات للدين العام خلال السنة المالية الجارية 3.4 مليارات دينار.