هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ويتوقع محللون أن يتكبد المعدن النفيس المزيد من الخسائر مع تزايد يقين المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأميركية سترتفع في وقت لاحق هذا الشهر.



وانخفض سعر المعدن الأصفر 0.43‎% إلى 1202.25 دولار للأوقية في نهاية التعاملات بالسوق الأميركي وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5‎% ليبلغ عند التسوية 1203.20 دولارات للأوقية.وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة وتعليقات من جانب أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.



ويشكل ارتفاع الفائدة ضغطا على أسعار الذهب لأنه يزيد تكلفة الفرصة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب.وزادت احتمالات رفع أسعار الفائدة بعد الاعلان الاربعاء الماضي عن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي أكبر زيادة على الإطلاق في أكثر من عام في فبراير، ما يشير إلى أن الاقتصاد يواصل الاستناد إلى قاعدة قوية.

انتعاش السوق الإكترونية لبيع وشراء المجوهرات المستعملة

أصبحت تجارة المجوهرات المستعملة، المعروفة بالسوق الثانية شائعة جدا بالمنطقة، حيث تتمتع السوق بمزايا عديدة، منها إتاحة الفرصة أما الكثير من السيدات لاقتناء المجوهرات ذات العلامات التجارية الفاخرة بأسعار أقل.

وتقول فرح بعلبكي، مؤسس شركة Old but Gold التي لا تملك محلا تجاريا لكنها تبيع المجوهرات عبر المنصات الإلكترونية، إن السوق الثانية تمنح شراء المجوهرات بأسعار مغرية، موضحة في مقابلة مع قناة «العربية» أن أسعار المجوهرات المستعملة قد تصل إلى ثلثي سعرها الأصلي.

من جهتها تقول، سيلفيا فراشيا، رئيسة قسم المجوهرات والتوثيق في The Luxury Closet، إن السوق الثانية للمجوهرات تمنح المشترين تسديد الكلفة على عدة دفعات، موضحة أن الطلب على المجوهرات ذات العلامات التجارية الفاخرة عال جدا.