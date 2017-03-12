مزايا عديدة ومنافسة لكل وثيقة تناسب مختلف الاهتمامات

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن عرض خاص حصري ومميز لبرامج عملاء «بيتك» (الاولوية والنخبة والرواد والتميز والسندس والربان) على وثائق التأمين مقدمة من شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» وتشمل منتجات وثيقة السند ويمناك وتكميلي للتأمين الشامل على السيارات، ووثيقة سند للتأمين الصحي ووثيقة التأمين على السفر بخصومات تصل الى 50% حتى نهاية العام الحالي، وتؤكد العروض حرص «بيتك» على تلبية طموحات عملائه ومنحهم تجربة مصرفية مميزة ومكافآت حصرية، وذلك بإضافة مزايا جديدة يمكن للعملاء معرفة تفاصيلها على موقع «بيتك» الإلكتروني kfh.com، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين مجموعة «بيتك» وشركاته.

وقد استوحت شركة «بيتك تكافل» اسماء المنتجات من التراث الكويتي لتعبر عن روح التعاون والتعاضد والمساندة الدائمة، وكل منتج يتمتع بمزايا وخصائص عديدة تناسب الشرائح المستهدفة من العملاء على حسب قدراتهم واهتماماتهم، حيث تضع الشركة كل امكانياتها لخدمة عملائها بشكل عام وعملاء «بيتك» خاصة، ويمكن الاستفادة من العروض السابقة بالاتصال بالشركة ويتم ارسال مندوب لإنجاز معاملة العميل في المكان الذي يختاره بمنتهى السهولة واليسر.

وتتميز الشركة بإمكانية التأمين على السيارات عالية الثمن والتي تتراوح قيمتها حتى 200 الف دينار كميزة تفاضلية لخدمات الشركة التأمينية بالإضافة الى تضمين كل منتج من منتجاتها ما يميزه، فمثلا وثيقة «سند» للتأمين الشامل على السيارات توفر تغطية في حالة الهلاك الكلي يكون التعويض معادلا لــ 90% من قيمة المركبة أو القيمة السوقية أيهما أقل، وفي حالات الحادث المعلوم او المجهول او الحريق أوسرقة السيارة بالكامل، بالإضافة الى خدمات ومميزات إضافية مثل خدمة تعبئة الوقود، شحن وتبديل البطارية، إصلاح وتبديل الإطار، سحب المركبة، خدمة نقل المشترك، خدمة الصيانة الدورية.

اما وثيقة «يمناك» فيكون فيها تغطية الهلاك الكلي بالتعويض معادلا لـ 85% من قيمة المركبة أو القيمة السوقية أيهما أقل، في حالات الحادث المعلوم و75% حادث مجهول او حريق أو سرقة كلية، اما وثيقة «تكميلي» فتقل مزاياها عن سابقتيها اذ ان نسبة تغطية الهلاك الكلي يكون بالتعويض معادلا لـ 80% في حالات الحادث المعلوم و50% للحادث المجهول او الحريق الناتج عن حــادث مروري أو سرقة كلية.

وتتيح وثيقة «سند للتأمين الصحي» العديد من المزايا لحامليها مثل تغطية العلاج والرعاية اليومية ومصاريف الأشعة والاختبارات والتشخيص داخل المستشفى او المصاريف المتعلقة بها وعلاج الحالات الطبية الطارئة وتغطية سيارة الاسعاف وبعض حالات الاسنان والاستشارة والرعاية الطبية ومصاريف الأدوية الموصوفة من الطبيب المعالج، كما انها توفر العلاج للامراض التي يعاني منها الشخص حتى لو كانت من قبل اشتراكه بالوثيقة، و«وثيقــة تأمين السفر» تغطي لحاملها الحوادث الشخصية وفقدان الأمتعة والأمراض والحوادث أثناء السفر وتأخر الرحلة وفقدان جواز السفر.