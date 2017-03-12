كشف مصرف الراجحي عن جاهزية شبكته في المنطقة للقيام بالمعاملات وتوفيـــــــر الخدمــــات المصرفية المتميزة لعملاء المصرف، وذلك انطلاقا من استراتيجيته المستدامة من أجـل تعزيز مستوى خدمة العملاء وتوفير خدماته لأكبر شريحة ممكنة في مختلف البلدان التي يتواجد فيها.

وبهذه المناسبة، قال مشرف التسويق والعلاقات العامة في مصرف الراجحي بالكويت محمد الفزيع: «إلحاقا بالنجاح الكبير الذي حققه المصرف بدخوله السوق الكويتي في العام 2011، والذي جاء متماشيا مع استراتيجية مدروسة لتوسيــــع دائرة انتشاره على الصعيدين الإقليمي والعالمي، يفخر المصرف اليوم بتوسعة نشاطه المصرفي الدولي بالعمل في السوق الكويتي، متطلعا إلى توظيف إمكاناته في سبيل تقديم حلول ماليـــة إسلامية مبتكرة وغير مسبوقة للعملاء من الأفراد أو الشركات بما يتناسب مع احتياجاتهم. حيث سيمضي المصرف قدماً نحو تعزيز علاقاته المثمرة والطويلة الأجل مع أكبر شريحة ممكنة من العملاء».

وأضاف الفزيع أنه في إطار استراتيجية عمل المصرف الهادفة إلى التوسع الدولي والإقليمي، حصل «الراجحي» مؤخرا على موافقة بنك الكويت المركزي لافتتاح فرع ثان في الكويت، من أجل توفير خدماته المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمختلف العملاء عبر فرعه الثاني الجديد، وبعد استيفاء مجموعة من الشروط والمتطلبات التي تضمنتها قواعد وأسس فتح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت والمعتمدة من بنك الكويت المركزي.

هذا، ويتواجد فرع الراجحي الحالي في منطقة شرق - شـارع الخليج العربي - برج أحمد، لتقديم خدمـــات بنكية عبر عدة أقسام منفصلة والفرع منفصل، قسم للرجال وآخر للسيدات.