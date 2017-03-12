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استضافت الخطوط الجوية القطرية عرضا خاصا ومؤتمرا صحافيا حاشدا لكشف النقاب عن تفاصيل مقصورة درجة رجال الأعمال الجديدة التي طال انتظارها بحضور وسائل الإعلام العالمية وقادة من قطاع الطيران.



وتقدم الأجنحة الخاصة لدرجة رجال الأعمال ـ التي تعرف باسم كيو سويت ـ باقة من المعايير الجديدة والابتكارات ووسائل الراحة التي يمكن تعديلها بما يناسب رغبة المسافرين لتعيد تعريف مفهوم السفر على هذه الدرجة. وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، النقاب عن المقعد الجديد لأول مرة خلال حفل مميز قبل لحظات من المؤتمر الصحافي السنوي للخطوط الجوية القطرية في اليوم الأول من معرض آي تي بي برلين في جناح الناقلة.

وبحضور نخبة من كبار الشخصيات منهم الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى ألمانيا، وعمدة برلين مايكل مولر وغيرهما من ضيوف الشرف، وقد أخذت تجربة الجناح الجديد لدرجة رجال الأعمال ـ كيو سويت ـ أنفاس الحضور. واستغرق تصميم المقعد الجديد عامين من العمل قبل إطلاقه رسميا في برلين.

وجذب الإطلاق الرسمي للمقعد اهتمام وسائل الإعلام والخبراء في قطاع الطيران من شتى أنحاء العالم الذين قدموا حاملين معهم العديد من الأفكار والتصورات حول خصائص ومميزات المقعد الجديد. ويبرز التصميم الجديد لمقعد درجة رجال الأعمال، الذي دشن اليوم خلال أشهر معرض السياحة والسفر «آي تي بي» برلين، إمكانية تعديل المقعد ليصبح سريرا مزدوجا لأول مرة على هذه الدرجة، حيث تمنح هذه الخاصية المسافرين المزيد من الخصوصية بفضل الأبواب الجرارة، وبإمكان المسافرين المتجاورين تحويل مقاعدهم إلى غرفة خاصة بهم.

وسيحظى الأصدقاء وزملاء العمل والعائلات الذين يسافرون معا بالقدرة على تحويل المساحة المخصصة لهم على الطائرة إلى جناح خاص يعطيهم المزيد من الحرية للعمل وتناول الطعام والتحدث بفضل الفواصل القابلة للتعديل والشاشات المتحركة عندما يحجزون المقاعد الأربعة في المنتصف.

وتوفر هذه الميزات أفضل تجربة سفر تمكن المسافرين من تعديلها بما يناسب أهواءهم وحاجاتهم.

وقال الباكر: «انه لشعور بالفخر بأن نكشف اليوم وأخيرا عن مستقبل السفر على درجة رجال الأعمال بتدشين جناح (كيو سويت). ويعد التصميم الجديد للجناح الأول من نوعه في العالم من عدة أوجه، حيث يختلف الجناح عن غيره في شركات الطيران الأخرى بتوفيره المزيد من الخصوصية والحرية بما يناسب ذوق المسافرين.



وبإطلاق هذا الجناح، ستعلن الخطوط الجوية القطرية ثورة في مستوى خدمة المسافرين على درجة رجال الأعمال، حيث سيحظى المسافرون بتجربة سفر مماثلة لتلك على الدرجة الأولى. وتعد هذه التجربة جديدة كليا على درجة رجال الأعمال لم يعشها المسافرون من قبل وتتماشى مع رؤية وفلسفة الخطوط الجوية القطرية بتقديم أفضل خدمة ومنتج.

على متن الناقلة القطرية، أنت تختار متى تتناول الطعام من قائمة متنوعة من الأطعمة تناسب جميع الأذواق، وتختار أيضا متى تريد أن تحظى بالراحة ومتى تريد الترفيه، حيث نقدم لمسافرينا خيارات أكثر من أي شركة طيران أخرى. ومن المنطقي إعطاء المسافر خيار عمل جناح خاص داخل مقصورة درجة رجال الأعمال لتصبح لدينا أجنحة كيو سويت ثنائية أو رباعية».