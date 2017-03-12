أبوعمارة: نطرح مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة

أعلنت المملكة الخليجية عن رعايتها الرئيسية في معرض اوربنيا العقاري، والذي سيقام خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بمنتجع سليل الجهراء (قاعة الجوهرة) تحت رعاية الفريق م. فهد الأمير محافظ الجهراء.

وقال مدير إدارة المبيعات للمملكة الخليجية ابراهيم ابوعمارة ان الهدف من هذه الرعاية اهتمام الشركة بإضافة خدمة نوعية للسكن الراقي المميز بجوار المسجد النبوي الشريف، وذلك بطرح عدد من أرقى الفنادق العالمية المتمثلة في مشروعات الحرمين.



وأضاف: «من اهم المشاريع التي سنطرحها خلال المعرض وأبرزها على الاطلاق مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن ابراج فندقية 5 نجوم يضم 3 ابراج بواقع 640 غرفة وجناح فندقي فاخر، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا، على ان يتم تنفيذه على مرحلة واحدة»، موضحا ان شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وقال: «نطرح هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كل المستويات ومختلف الفئات والإمكانيات والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 سنة، هذا علاوة على المزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكل قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية والعالم».

واوضح ابو عمارة ان الطلب المتزايد للعقار بشتى انواعه من قبل المواطنين من اهالي محافظة الجهراء سواء داخل الكويت او خارجها وكذلك الرغبة في التواصل المباشر مع الشركات العقارية ذات السمعة العقارية الموثوق بها هو ما دفع الشركة الى المشاركة في المعرض، لما تتميز المحافظة بكثافة سكنية عالية، حيث يعتبر المجتمع فيها ذات طابع مستنير خاص.

وأشــار الـــى أهميــــة المشروعات التي تعرضها المملكة في معرض أوربينا العقاري، مؤكدا ان الشركة قامت بالتعاقد على العديد من المشاريع المميزة في وقت قياسي منذ تأسيسها، متمثلا في مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية، بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسعار تنافسية بصكوك تملك لمدة 25 سنة.

وبين ابوعمارة ان المعرض يقام للمرة الأولى في محافظة الجهراء، والذي يعتبر فرصة مميزة للمملكة الخليجية للالتقاء مع المواطنين والمقيمين من أهالي محافظة الجهراء ولعرض مشاريعها خارج الكويت وخارجها، حيث ان المشاريع التي تعرضها الشركة في مكة والمدينة بأسعار مناسبة جدا، وتلبي طموح المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري.

وأوضـــح أبوعمـــارة ان التمســك بالمصداقيـة والشفافية التي تعتبر من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، مشددا على ان إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم من السمات التي تضعها الشركة نصب أعينها وبكل ثقة.

وقال ان المملكة الخليجية ستروج ومن خلال تقديم افضل الفرص وضمان الجودة، لمشاريع عقارية تناسب الذين يرغبون في التملك العقاري بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا الى ان المعرض سيكون بمنزلة الحدث العقاري الأبرز في محافظة الجهراء والذي سيوفر فرصا تناسب جميع الشرائح من المواطنين، إضافة الى العروض القيمـة والجوائز المقدمة من المملكة الخليجية.

وقال إن معرض أوربنيا العقاري يعتبر انطلاقة للمملكة الخليجية لاستقطاب عملاء مميزين لما تمثل هذه المحافظة من كثافة سكنية كبيرة، كما ان الشركة تسعى لأن تكون مشاركتها الاولى فيه له طابع يليق بزوار المعرض من المواطنين ومستخدمي الخدمات.

واختتــــم أبوعمــارة تصريحه بالكشف عن خطط ومشاريع المملكة الخليجية المستقبلية، حيث قال ان المملكة الخليجية ستطرح شققا عائلية فاخرة في تركيا وبالخصوص في منطقة طرابزون التي تتميز بموقع ساحر، بالإضافة الى توافر الخدمات المتكاملة والأمن على مدار الساعة.