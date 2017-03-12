للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فاجأت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت، عملاءها النساء اللواتي اشترين سيارة «نيسان» في هذا اليوم، بتقديم باقة من الورد، كعربون تقدير ووفاء لإنجازاتهن في جميع جوانب الحياة.



وأشارت «نيسان البابطين» إلى أن هذه اللفتة الصغيرة من قبلها، تأتي لتكريم النساء على المساهمة القيمة التي تقدمها في المجتمع، كأمهات وأخوات وبنات وسيدات أعمال وقادة سياسيين وأطباء، والعديد من القطاعات الأخرى، التي حققت خلالها قدرا كبيرا من النجاح والإنجازات.

وأضافت الشركة ان هذه اللفتة تأتي أيضا لتكريم النساء على الحب والشجاعة والقوة والعزم التي توفرها على مدار اليوم، مهنئة جميع النساء، وخصوصا موظفاتها والعملاء الإناث اللواتي يمثلن نسبة كبيرة وتتنامى بشكل دائم لديها.

وتندرج الفعالية الأخيرة، ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لدى «نيسان البابطين»، التي تسعى إلى تعزيز الاندماج وتكريم جميع شرائح المجتمع.