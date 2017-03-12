تأتي الإنجازات نتيجة الجهود المبذولة للشركة في التميز بخدمة عملائها والارتقاء برضاهم

حققت شفروليه الغانم المركز الأول في خدمة العملاء من سيرفيس هيرو للعام 2016 عن فئة مبيعات السيارات، بحيث فازت بذلك على 50 علامة تجارية أخرى تم تقييمها. وجاءت هذه النتائج بناء على تصويت مباشر مع الجمهور مما يعطي تلك النتائج مصداقية بارزة في السوق المحلية.

وبهذا الفوز الجديد، تشكر شركة شفروليه الغانم جميع عملائها وجمهورها على الثقة الكبيرة التي تعتز بها الشركة وتعمل دوما على الارتقاء بها وفق أعلى المستويات الدولية ليكون رضا العملاء هو الهدف الجوهري والغاية المنشودة لجميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة في جميع معارضها ومراكزها.

ويعكس هذا الفوز الجديد فلسفة شفروليه الغانم في تركيزها الجوهري على خدمة وتجربة العملاء في كل ما تقدمه للسوق المحلية من منتجات وخدمات قبل وبعد عملية البيع ما يجعل الشركة تتبوأ هذه المكانة البارزة.

وهذا الالتزام الاستراتيجي تعبير واضح عن الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في الكويت نتيجة لعراقتها وتاريخها الحافل في عالم السيارات في الكويت، وما تقدمه من تطوير دائم في خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية التي تمنح العملاء أعلى مستويات الرضا.

وتأتي هذه الإنجازات المتتالية نتيجة الجهود العديدة التي تبذلها الشركة للتميز في خدمة عملائها والارتقاء بمستويات رضاهم، ومن ضمن هذه المبادرات برنامج «تعهد شفروليه» الذي تتعهد به شفروليه لجميع عملائها بالارتقاء بخدمات ما بعد البيع عبر 4 ركائز أساسية هي: 1ـ التنافسية والشفافية في القيمة والأجور، 2ـ خدمة الحجز للخدمة في اليوم نفسه، 3ـ الجودة في الخدمة من خلال فريق فني معتمد وعالي الكفاءة، و4ـ توفير ضمان 3 سنوات أو 100.000 كم مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كل هذا من خلال أكبر مركز خدمة في العالم مع تجهيزاته المتطورة بكل المعدات والنظم الحديثة للصيانة على أيدي فريق فني عالي الكفاءة لنضمن أن تكون زيارة كل عميل لنا هي ابتسامة الرضا للعملاء ووسام اعتزاز لنا.