حماية الجهاز الذكي ضد الماء والغبار والصدمات ابتداء من 1 دينار شهرياً

أعلنت «زين» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن طرحها خدمة جديدة لحماية الأجهزة الذكية بالتعاون مع Liquipel، والتي توفر للعملاء باقات الدفع الآجل فرصة الاختيار بين خدمتين مميزتين لحماية الأجهزة الذكية ابتداء من 1 دينار شهريا.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن طرحها لهذه الخدمة الجديدة جاء في إطار حرصها على توفير آخر وأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة التي تعزز من تجربة عملائها وتمنحهم عامل الراحة والسهولة، والتي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، لتكون بذلك حريصة على الترسيخ من علاقتها مع عملائها الذين يشكلون أكبر قاعدة عملاء في الكويت.

وبينت زين أن خدمة Liquipel المبتكرة التي تم إطلاقها في معرض الاستهلاكات الإلكترونية CES في لاس فيغاس تعتمد على تقنية النانو الثورية لحماية الأجهزة الذكية ضد الماء والغبار بنسبة 85%، بحيث تغطي الجهاز بأكمله بالجزيئات المقاومة للمياه، ولا يؤثر على التصميم الخارجي للجهاز ويلغي الحاجة لتغطيته بالاكسسوارات.

وأوضحت الشركة أنها تقدم خدمات Liquipel الآن على جميع باقاتها للدفع الآجل، والتي تشمل تقنية Watersafe لحماية جميع الأجهزة ضد الماء والغبار بقيمة 1 دينار شهريا مع التزام لمدة 24 شهرا، ويمكن أيضا لعملاء باقات الإنترنت للدفع الآجل الاشتراك في الخدمة بقيمة 2 دينار شهريا مع التزام لمدة 12 شهرا.

وأضافت زين أن عملاء الدفع الآجل بإمكانهم أيضا الاشتراك في الخدمة الشاملة Liquipel 360، والتي تشمل تقنية Watersafe ضد الماء والغبار بالإضافة إلى حماية الشاشة ضد الصدمات لأجهزة iPhone وSamsung بقيمة 1.5 دينار شهريا مع التزام لمدة 24 شهرا.

وأشارت الشركة إلى أنها تسعى جديا إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لهذه الخدمة الجديدة والمبتكرة، حيث تحرص «زين» على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء واستجابة توقعاتهم وتطلعاتهم ليتمتعوا بتجربة الاتصالات الأكثر ريادة في الكويت على شبكتها الأكثر تطورا.

وذكرت «زين» أنها تعمل باستمرار على تطوير كل خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلولا عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.