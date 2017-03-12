بهدف الجمع بين اللمسات العصرية والتقنيات المبتكرة، أبرمت مجموعة أعمال «هواوي كونسيومر» لأجهزة المستهلك اتفاقية تعاون مع علامة ريكوسترو للأزياء لتضفي بعدا جماليا جديدا على أسبوع الموضة في ميلان من خلال إطلاق هاتفيها الذكيين الجديدينHUAWEI P10 وHUAWEI P10 Plus.



وقد قدم العرض الحصري لريكوسترو AW17 حقيبة الهواتف الذكية مصغرة، والتي تتناسب تماما مع هــــــاتفـــــي HUAWEI P10 وHUAWEI P10 Plus الجديدين.



وتجمع الحقيبة بين صغر الحجم والأناقة إلى جانب دمجها لعناصر الموضة القديمة والشرقية والقماش المنسوجة باتقان، مما يجعلها تحفة فنية رائعة. وتتوافر الحقيبة بثلاثة ألوان: الأخضر المعدني اللامع، واللون الأسود الكلاسيكي والفضي الأنيق.

كما تستخدم الحقيبة، المصنعة يدويا، تقنية النسج من دون خيوط الفريدة للحفاظ على لمسات نقية ومتجانسة. ويمكن تحويل سوار ريكوسترو بسرعة من شريط مجدول أنيق إلى وصلة شحن للهاتف.

ومن خلال هذا الدمج المثالي للأزياء والتكنولوجيا معا، جاء تصميم هذا السوار باستخدام تقنية النسيج، لخلق نسيج دقيق ومتاح في تصميم مجدول ومدور باللونين الفضي أو الأخضر، وتصميم مسطح باللونين الذهبي أو الأسود.