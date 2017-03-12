أعلن الرئيس التنفيذي لشؤون الانتاج والمبيعات بالشركة الكويتية لخدمات الطيران بدر جاسم الفيلكاوي عن حصول الشركة على مناقصة اعداد وتوريد وجبات غذائية للطلبة والاداريين المشاركين بالأوبريت الوطني الذي تقيمه وزارة التربية بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.

وأكــــد الفيلكـــاوي ان «كاسكو» دخلت بمنافسة كبيرة مع بقية الشركات في هذه المناقصة وتم اختيارها بالنهاية كمورد للوجبات التي يصل عددها إلى 2800 وجبة يوميا شاملة وجبات الافطار والغذاء علما بأن هذه الوجبات تخضع لمعايير صحية دقيقة تقوم «كاسكو» بتوفيرها من خلال نظم وسياسات السلامة المهنية وفريق عمل متخصص بتنفيذ الأعمال المطلوبة وفق بيئة عمل صحية ووفق الالتزام المعهود المتبع بها.

وأضاف الفيلكاوي أن الشركة الكويتية لخدمات الطيران تعتبر من الشركات الغذائية الرائدة بالكويت المتخصصة في اعداد وتقديم الوجبات والبوفيهات لما تمتلكه من امكانيات ضخمة بمناطق الانتاج لديها والتي تزيد مساحة الانتاج لديها على ٧٠٠٠ متر مربع وتعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، حيث تستطيع الشركة من انتاج أكثر من 40 ألف وجبة يوميا بالاضافة الى القدرة على تقديم بوفيهات بأعلى المستويات.

علما بأن الشركة تقوم بتقديم كل الخدمات التموينية في مطار الكويت الدولي لشركات الطيران، حيث تقوم الشركة على تقديم كل الوجبات الباردة والساخنة لأكثر من ١٨ شركة طيران على كل المستويات المطلوبة.