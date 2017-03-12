خطوط متميزة أضيفت للإصدار المحدود طراز يمنح السائقين مظهراً لافتاً لا مثيل له



ضمن اهتمامها بتقديم أحدث إبداعات شفروليه من سيارات وتقنيات جديدة تعزز متعة القيادة، تقدم شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، سيارتيها المميزتين تاهو وسيلفرادو بطراز خاص (ميدنايت)، حيث سيتم عرض هاتين السيارتين في منصة خاصة بالأفنيوز ابتداء من 14 مارس ولمدة 5 أيام، لتوافر لعشـاق التحدي ورهبة القوة من جيل الشباب من اكتشاف مزايا هذه السيارات والتعرف عليها عن قرب.



وهنا، تعيد شفروليه تسليط الأضواء على اللون الأسود في الجانب المظلم من الفخامة بإطلاقها للإصدار المتميز والمحدود، تاهو وسيلفرادو ميدنايت الجديد.



ويدمج هذا الإصدار التصاميم العصرية بالقدرات الفائقة والأداء الفعال، ليقدم طراز (ميدنايت) 2017 تجربة قيادة فاخرة ومظاهر بصرية قاتمة مستكملا بذلك حضوره الواثق والأنيق على الطرقات وفي كل الحالات.



وتناسبا مع المظهر الذي يرمز للثقة، يتألق طراز ميدنايت 2017 بمواصفاته المطورة والتي تتضمن شبك تهوية أماميا فعالا يعزز الأداء الإيروديناميكي عند القيادة على الطرقات السريعة.



إضافة إلى المواصفات المتوافرة اختياريا كنظام الفرملة الأمامية الأوتوماتيكية عند السرعة المنخفضة والمقاعد الأمامية القابلة للتدفئة والتبريد القياسية.ويبدو الإصدار الجديد أكثر فخامة من أي وقت مضى، حيث حققت الإضافات البصرية عليه شهرة واسعة ولاقت رواجا واسعا في الأسواق، ما يمنح العملاء تميزا استثنائيا عن كل السائقين ويمنحهم الشعور بالتألق من خلال قيادتهم لهذا الإصدار المحدود من المركبات.



وبإضافته للعجلات السوداء التي تتناسق مع شعارات شفروليه السوداء واللون الأسود الخارجي، فإن هذه الإصدار المحدود سيضمن لك التميز أينما حللت.إن الإصدار الجديد من تاهو ميدنايت وسيلفرادو ميدنايت يقدم للسائقين تفاصيل متميزة، مع عجلات سوداء بقياس 18 إنشا، وشبك أمامي باللون الأسود، إضافة إلى شعار شفروليه «bow tie» باللون الأسود.



كما أن كلتا السيارتين مجهزتان بإطارات مناسبة لكل الطرقات، مخصصة للسائقين الذين يتمتعون بالقيادة على الطرقات الوعرة.



يتوافر الإصدار تاهو ميدنايت وسيلفرادو ميدنايت باللون الأسود فقط.لقد حان الوقت للانطلاق مع اللون الأسود لأنه سيد الألوان بلا منازع.



وصلت تاهو ميدنايت وسيلفرادو ميدنايت لتقدم مظهرا ليس له مثيل. مع العجلات السوداء وشعارات شفروليه السوداء والمقصورة السوداء بالكامل فإن هذه الإصدارات المحدودة ستضمن لك التميز أينما ذهبت. لا تفوت فرصة امتلاكها اليوم لأنه لا يوجد سوى عدد محدود من هذه المركبات.انطلق الآن وأرهم الوجه المظلم للقوة.

إصدار ميدنايت

وفيما خص باقة المواصفات الخاصة بالإصدار الخاص من ميدنايت، فهي تتضمن:

٭ عجلات ألمنيوم 18 إنشا باللون الأسود.

٭ مقابض الأبواب والمرايا الجانبية بالأسود.

٭ حواف النوافذ والأبواب بالأسود.

٭ لون الهيكل فريد من نوعه (الشبك وجميع الزوايا).

٭ شعار شفروليه بالأسود.

٭ تظليل النوافذ (داكنة أكثر من العادي).