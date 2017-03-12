تخارج من ملكيته في «فيفا» و«ميزان القابضة»

خفض ملكيته في «المباني» و«طيران الجزيرة» وحافظ عليها في «ألافكو»

980 مليون دولار استثماراته في 70 شركة خليجية

2013 بداية دخول الصندوق على الأسهم الكويتية

أحمد موسى

رفع الصندوق السيادي النرويجي، أكبر الصناديق الاستثمارية من حيث القيمة عالميا، استثماراته بأسهم 9 شركات، إلى 111.1 مليون دولار في نهاية ٢٠١٦.

وتتركز هذه الاستثمارات في الأسهم القيادية، وأولها «الافكو» بـ 1.5% بقيمة سوقية 11.2 مليون دولار، تليها استثمارات الصندوق في أسهم زين، التي تصدرت من حيث قيمة الاستثمارات التي وصلت إلى 32 مليون دولار.

كما عاد الصندوق ليستثمر في بنك برقان العام الماضي بعد تخارجه من البنك في العام 2015 ليدخل من جديد في حصة بلغت 0.12% بحصة سوقية وصلت قيمتها إلى 2.4 مليون دولار.

وتسلط «الأنباء» الضوء على خارطة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي، أكبر الصناديق السيادية العالمية في الأسهم الكويتية بنهاية عام 2016، بعد إعلان الصندوق عن التقرير السنوي للعام الماضي.



وكشف التقرير عن تغييرات أجراها الصندوق على ملكيته في بعض الأسهم بالإضافة إلى الخروج من أسهم اخرى وزيادة ملكيته في بعض الأسهم المدرجة.



ويملك الصندوق النرويجي ملكيات في 9 أسهم كويتية مدرجة موزعة على قطاعات البنوك والاتصالات والأغذية، حيث تبلغ قيمة ملكيته في الأسهم الكويتية بنهاية 2016 نحو 111.14 مليون دولار.



وطني



يملك الصندوق النرويجي حصة في بنك الكويت الوطني مع نهاية 2016 تبلغ نحو 0.23%، فيما تبلغ قيمة حصة الصندوق في البنك نحو 27 مليون دولار، مرتفعة من 0.22% في عام 2015.



وزاد الصندوق النرويجي من ملكيته في بنك الكويت الوطني منذ عام 2014 بأكثر من النصف لترتفع من 0.15% إلى 0.23% في 2016.



زين



رفع الصندوق النرويجي من ملكيته في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بنحو لافت خلال عام 2016 لترتفع من 0.13% إلى 0.55%، لتبلغ قيمة ملكية الصندوق في شركة زين العام الماضي 32 مليون دولار مقابل 7 ملايين دولار فقط في عام 2015.



وسجل العام 2013 أول دخول للصندوق على أسهم زين بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، وكانت قيمتها حينها نحو 2.5 مليون دولار وبدأ في زيادة حصته إلى أن وصلت إلى 0.55% بنهاية 2016.



المباني



تراجعت ملكية الصدوق النرويجي في شركة المباني بنهاية عام 2016 من 0.29% إلى 0.23% لتبلغ القيمة السوقية لحصة الصندوق بنهاية العام الماضي نحو 5.7 ملايين دولار.



وخفض الصندوق السيادي ملكيته في المباني للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت في عام 2014 نحو 0.42% وهو العام الذي شهد دخول الصندوق على أسهم المباني ليبدأ بعدها سلسلة من التراجعات خفضت من ملكيته الى النصف بالمقارنة مع عام 2014.



بنك برقان



سجل العام 2016 عودة الصندوق السيادي النروجي إلى شراء أسهم بنك برقان بعد تخارجه في عام 2013 ليقوم خلال عام 2016 بشراء حصة تبلغ 0.12% وتعادل قيمتها نحو 2.4 مليون دولار.



وشهد العام 2013 أول دخول لاستثمارات النرويجي على أسهم بنك برقان بحصة بلغت حينها 0.1% وبقيمة 3.2 ملايين دولار، ثم تخارج من أسهم البنك في عامي 2014 و2015 ويعود من جديد في 2016.



طيران الجزيرة



تراجعت ملكية الصندوق النرويجي في أسهم طيران الجزيرة بنهاية عام 2016 إلى 0.99% من مستواها البالغ 1.63% في عام 2015.



وتبلغ قيمة حصة الصندوق النرويجي في 2016 بنحو 5 ملايين دولار، ويعد العام 2015 هو أول دخول لصندوق على أسهم طيران الجزيرة.



ألافكو



واصلت استثمارات الصندوق السيادي للنرويج في أسهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات قرب مستوياتها لعام 2015، حيث بلغت في عام 2016 نحو 1.5% مقابل مستواها لعام 2015 البالغ 1.58%.



ووفقا لبيانات التقرير السنوي، تبلغ قيمة حصة الصندوق في أسهم ألافكو 11.2 مليون دولار، وترتفع استثمارات الصندوق في ألافكو بشكل كبير عن عام 2014 التي بلغت قيمتها حينها 4 ملايين دولار.



أمريكانا



انخفضت استثمارات الصندوق في أسهم امريكانا في 2016 عند 0.5% مقابل 0.63% لعام 2015، فيما بلغت قيمة تلك الاستثمارات في العام الماضي 17.13 مليون دولار.



ومنذ عام 2014 وحتى 2016 تذبذبت حصة الصندوق في الشركة، حيث سجل شراء حصة بلغت 0.21% ارتفعت إلى 0.63% في 2016، ثم تراجعت إلى 0.5% بنهاية 2016.



ولم توضح البيانات إذا ما تخارج الصندوق من استثماراته في امريكانا بعد تقديم شركة اديبتبو العرض الالزامي للاستحواذ على باقي أسهم الشركة.



أوريدو



يملك الصندوق السيادي الأكبر في العالم حصة في شركة اوريدو بلغت بنهاية 2016 نحو 0.52% تعادل قيمتها نحو 10.24 ملايين دولار.

ولم يغير الصندوق ملكيته في شركة اوريدو مقارنة بحصة في عام 2015، إلا ان عام 2015 سجل زيادة كبيرة بالمقارنة بعام 2014 التي بلغت حينها 0.26%.



عمليات دخول وخروج



وخلال عام 2016 سجل الصندوق عمليات تبديل مراكز في بعض الأسهم المدرجة حيث تخارج من حصته في شركة ميزان القابضة والتي بلغت في 2015 نحو 0.19%.



كما تخارج الصندوق من حصته في أسهم الاتصالات الكويتية فيفا في عام 2016 حيث كانت ملكية الصندوق في فيفا نحو 0.32% في 2015



ويذكر ان الصندوق سجل خروجا من ملكيته في شركة مشاريع الكويت القابضة في عام 2015 والبالغة 0.22% حيث وصلت قيمة ملكية الصندوق لاستثماراته في الشركة لعام 2015 نحو 7.8 ملايين دولار.



ويملك الصندوق حصة غير محددة في شركة الخليج القابضة، الا انه هذه الحصة تبلغ قيمتها نحو 0.5 مليون دولار.



2013 نقطة الدخول



وتوضح بيانات الصندوق السيادي النرويجي ان دخوله السوق الكويتي كان في عام 2013 من خلال 7 أسهم حيث بلغت قيمة ملكياته 30 مليون دولار، ليقوم برفع استثماراته في الأسهم الكويتية إلى 9 أسهم في 2014 بلغت قيمتها 91.7 مليون دولار.



وفي عام 2015 زاد الصندوق استثماره الى 10 أسهم بقيمة 95.97 مليون دولار ارتفعت الى 111 مليون دولار في 2016 من خلال الاستثمار في 9 أسهم، لتتضاعف استثماراته بحلول 2016 مقابل 2013 وبنسبة ارتفاع 270%.

استثمارات خليجية

ويبلغ اجمالي قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في أسواق الأسهم الخليجية 980 مليون دولار من خلال الاستثمار في 70 سهما.

تستحوذ السعودية على الحصة الكبرى من استثمارات الصندوق في أسواق الخليجية بحصلة تبلغ نسبتها 46.5% بملكيات في 34 سها وبقيمة 456 مليون دولار، جاءت الامارات في المرتبة الثانية بحصة تبلغ قيمتها 261 مليون دولار في أسهم 15 شركة وتحل الكويت بالمرتبة الثالثة بقيمة 111 مليون دولار وتبلغ قيمة استثمارات الصندوق في قطر والبحرين وعمان نحو 142 مليون دولار.

الصندوق النرويجي

يعد الصندوق السيادي النرويجي أكبر الصناديق السيادية من حيث قيمة الأصول التي تقدر بنحو 900 مليار دولار، فيما أعلن الصندوق ان عائداته عن عام 2016 بلغت 6.9% تعادل 53 مليار دولار.

وتشير الاحصائيات إلى ان عائدات الصندوق من الاستثمارات في الأسهم بلغت لعام 2016 نحو 8.7%، فيما تشكل الأسهم 62.5% من اجمالي استثمارات الصندوق وبقيمة 557 مليار دولار.

حرج للسيادي الكويتي

وتضع غالبية الصناديق السيادية العالمية نظيرها الكويتي في حرج مع إعلانها تقارير الأداء السنوي والتفاصيل الدقيقة لاستماراتها وعوائدها في الوقت الذي تظل بيانات الصندوق وتوزيع استماراته جغرافيا طي الكتمان.

وتقدر وكالات التصنيف الائتماني العالمية أصول الصندوق الكويتي بنحو 600 مليار دولار وعوائده السنوية قرابة 3%، فيما تتوزع اصوله على 45% للأسهم وبين 15 و 20% للسندات و15 للعقارات.