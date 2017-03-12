عاطف رمضان

أصدر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة تقريره الشهري حول إجمالي المعاملات التي انجزها قسما التخفيضات والأسعار والعروض المجانية والإعلان، حيث بلغ عدد المعاملات 625 معاملة خلال الفترة من 1 الى 28 فبراير 2017.

وبين التقرير أن هناك 387 معاملة أنجزها قسم التخفيضات والأسعار خلال هذه الفترة وهي عبارة عن 224 ترخيصا للتنزيلات و63 ترخيصا للعروض المجانية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، و54 ترخيصا للعروض الخاصة للمحلات التجارية، و45 ترخيصا للتخفيضات المعلنة للسلع والخدمات والحرف، ومعاملة واحدة لعروض التوزيع للبطاقات والكوبونات ودليل الكتيب «خصم لمحلات تجارية».

وأصدر قسم العروض المجانية والإعلان 238 ترخيصا استحوذت تراخيص الهدايا المجانية على نصيب الأسد منها بعدد 220 ترخيصا، وبلغ عدد تراخيص الجوائز المجانية «سحب على كوبونات» 18 ترخيصا.