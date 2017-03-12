محمود عيسى

ذكر موقع اويل برايس انسايدر ان السبب وراء الانخفاض المفاجئ يكمن في التقرير الصادر عن ادارة معلومات الطاقة الأميركية الذي يتجه نحو تقديرات بالهبوط، والذي أظهر زيادة هائلة تصل الى 8.2 ملايين برميل في مخزونات النفط الخام الأميركي، ما دفع إجمالي المخزونات إلى مستوى قياسي جديد.



وكانت الزيادات ثابتة طوال عام 2017، ولكن يبدو أن مزيجا من ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة وتعاظم بناء المخزونات بلا هوادة ادى في نهاية المطاف الى وضع العراقيل في الاتجاه الصعودي لاسعار النفط في السوق.

واشار التقرير الى ان اسعار النفط تحاول العودة من سباتها هذا الأسبوع، حيث تمكنت من الخروج من نطاق تداول ضيق وهبوط تجاوز 8% بشكل نسبي. وقد تراجع سعر خام غربي تكساس الوسيط الى أقل من 50 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع الماضي فيما انخفض خام برنت دون مستوى 53 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل ديسمبر الماضي عندما تم الإعلان عن اتفاق أوپيك.

وقد ادلى مسؤولون في منظمة أوپيك خلال مؤتمر CERAWeek في هيوستن هذا الأسبوع، بتصريحات تتعلق ببذل جهود متضافرة مع منتجي النفط الصخري الاميركيين على أمل تسوية الخلافات من أجل خفض تقلبات السوق.



وحذر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح هؤلاء المنتجين من مغبة التحرك بسرعة كبيرة جدا، بحجة أن أوپيك لن تبادر الى إنقاذ صناعة النفط الصخري إذا استمرت في استثمارات لا يمكن تبريرها.

وقال مسؤول تنفيذي في صناعة النفط الصخري لوكالة رويترز اننا وغيرنا من منتجي النفط الصخري لا ينبغي أن نفترض تلقائيا ان أوپيك ستمدد فترة التخفيضات بصورة تلقائية.



وكان هذا البيان هو الاكثر تاثيرا نظرا لتراجع أسعار النفط الاسبوع الماضي وسط مخاوف من زيادة الانتاج ولاسيما ان يوم الاربعاء الماضي شهد أسوأ هبوط تسجله اسعار النفط في يوم واحد خلال فترة تتجاوز السنة.