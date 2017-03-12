نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن بلاده خفضت إنتاجها النفطي حتى الآن بواقع 156 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق بين منظمة أوپيك ودول من خارجها لدعم أسعار الخام.

وأبلغ نوفاك الصحافيين في موسكو أن روسيا تنفذ حصتها من الخفض قبل الموعد المقرر وان مخزونات النفط في الأسواق العالمية ستتراجع.

وحول اتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) والمنتجين المستقلين من عدمه، قال نوفاك إن المنتجين سيحتاجون إلى تقييم وضع السوق في أشهر مارس وأبريل ومايو ومن بعد يمكنهم اتخاذ قرار بالاستمرار في الخفض أو ان كانت الأسواق قد تحتاج الى وقف ذلك الخفض، خاصة أن الخفض يؤدي الى ارتفاع أسعار النفط والتي تدخل منتجين جددا للنفط الصخري وهو ما لا يحقق الهدف من خفض الإنتاج من اجل الحفاظ على المعروض العالمي.