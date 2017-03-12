قال تقرير الشال الاقتصادي ان تكلفة دعم الكهرباء والماء تبلغ سنويا 2.2 مليار دينار وفقا لتصريح وكيل وزارة الكهرباء والماء، وذلك ما يسمى بالضريبة السلبية، أي بيع وحدة الخدمة بأقل من سعر تكلفتها، أو دعم الدخل الفردي بالخصم من الدخل العام.



ولكن الأكثر خطورة هو أن استمرار الاستهلاك للماء والكهرباء عند مستوياته الحالية، يعني بلوغ مستوى الاستهلاك المحلي من النفط نحو مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، وذلك يترك المتاح للتصدير من النفط دون الحد الأدنى الكافي لمواجهة احتياجات الافراد الضرورية، حتى بافتراض استمرار أهمية النفط ضمن مكونات الطاقة، وهو أمر حوله شك كبير.



وما ينطبق على خدمات الكهرباء والماء، ينطبق أيضا على البنزين المدعوم، فالطبيعة البشرية تسرف في استهلاك ما هو رخيص، والارتفاع في الأسعار، صحيح أنه يساهم في دعم الايرادات العامة، الا أن أهميته الكبرى تكمن في الحد من الاستهلاك.



ولو كان الاستمرار عند هذا المستوى من الاستهلاك لتلك الخدمات والسلع وعند مستوى الأسعار الحالي أمر مستدام، لكان من الممكن التغاضي عنه، ولكن استمراره مستحيل، لذلك من سيدفع ثمن عدم إصلاح الأسعار ليس كبار المسؤولين، ولكن عامة الناس، في وظائفهم وقوتهم وخدماتهم الضرورية.



ويسوق التقرير هذا الحديث بمناسبة الحديث عن وقف زيادة أسعار تلك السلع والخدمات، ونؤكد على أن كل ما يقال من حجج حول فساد الحكومة وهدرها صحيح، وأن تسويق مثل هذه السياسات يحتاج الى حكومة قدوة، وهي غير متوافرة حاليا.



والواقع، أن الإصلاح المالي تبدأ مواجهته وبقوة ضد الفساد والفاسدين، وثانيا بالهجوم الشرس على مناحي الهدر في النفقات العامة، وثالثا بالضرائب الايجابية وفقا لقدرة كل طرف على تحملها، وأخيرا بردم فجوة الضريبة السلبية، أو على أقل تقدير، بها مجتمعة في توقيت واحد.



ولكن، الحل أيضا ليس برفض إصلاح أسعار الخدمات والسلع المدعومة، وانما بقبول ارتفاعها التدريجي والمشروط ببدء عملي بالخطوات الأخرى، وخلال وقت محدد.



فالمسؤولية العامة، ترتقي عند المواطن اذا شعر بمساهمته في العلاج، وحينها يمكن أن يساهم بالارتقاء في المساءلة السياسية أسوة بديموقراطيات دافعي الضرائب.



ونود التأكيد، على أن الحكومة بحكم سيطرة عناصرها الثابتة، ستستسلم لأي ضغوط، وتوقف قرارات تعديل الأسعار أو تجعلها دون تأثير حقيقي، وقد يستقيل بعض الوزراء الجادين، ولكن، صلب الحكومة الثابتة لن يدفع ثمن ما يمكن أن يحدث للوطن والمواطن في المستقبل، فمعظمهم سيعيش ثريا في أي بقعة يختارها، والثمن الحقيقي سيدفعه من يعتقد البعض، وبصدق، بأنهم يدافعون عن مصالحه، أي الغالبية العظمى من الناس البسطاء.

منذ بداية 2017.. اشتروا أسهماً بـ 1.1 مليار دينار

الأفراد يسيطرون على تداولات البورصة بـ 54%

قال تقرير الشال ان الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة طبقا للتداولات عن الفترة من 1 يناير إلى 28 فبراير الماضي، وان نصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 54.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (42.3% في يناير وفبراير 2016)، و53.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (47.1% في يناير وفبراير 2016).

واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.1 مليار دينار، كما باعوا أسهما بقيمة 1 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 18.2 مليون دينار.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.4% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (18.5% للفترة نفسها 2016)، و21.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (16.9% للفترة نفسها 2016)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 460.5 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 439.7 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعا، بنحو 20.7 مليون دينار.

وجاء قطاع المؤسسات والشركات كثالث اكبر المساهمين، حيث استحوذ على 18.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (34% للفترة نفسها 2016)، و17.5% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (24.2% للفترة نفسها 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 375.402 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 360.3 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 15 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (10.2% للفترة نفسها 2016)، و6.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (6.8% للفترة نفسها 2016)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 139.5 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 126.9 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بنحو 12.5 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية الذين ازداد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 1.869 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (83.3% للفترة نفسها 2016)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 1.836 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 89.2%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (86.6% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، بنحو 32.2 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 7.7%، (9.9% للفترة نفسها 2016)، واشتروا ما قيمته 159.3 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة، نحو 137.7 مليون دينار، أي ما نسبته 6.7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (12.8% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 21.6 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول الخليج، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 3.1%، (3.5% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 63.045 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة، نحو 2.5%، (3.9% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 52.4 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، بنحو 10.6 ملايين دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 90% للكويتيين و7.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول الخليج، مقارنة بنحو 84.9% للكويتيين و11.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7% للمتداولين من دول الخليج للفترة نفسها 2016، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول الخليج، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.