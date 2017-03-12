أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي عن نتائجها المالية لعام 2016، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 8 مارس 2017 برئاسة رئيس مجلس الإدارة بدر السبيعي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

وبهذه المناسبة، قال السبيعي: استطاعت «المواشي» خلال عام 2016 الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية من خلال الإجراءات والخطوات التي اتخذتها في ظل استمرار المنافسة الشرسة في الأسواق المحلية والإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية والظروف السياسية حول العالم. وأضاف أن الشركة حققت أرباحا بلغت 3.8 ملايين دينار في عام 2016، بربحية 18.57 فلسا للسهم، حيث حققت الشركة إيرادا تشغيليا من النشاط في سنة 2016 بلغ 55.59 مليون دينار، في حين بلغت تكاليف النشاط 48.5 مليون دينار، محققة مجمل ربح بلغ 7.09 ملايين دينار.



وبلغ إجمالي حقوق الملكية 41.95 مليون دينار، كما بلغت قيمة الموجودات المتداولة نحو 33 مليون دينار والمطلوبات المتداولة 5.72 ملايين دينار، بواقع معدل تداول يبلغ 5.78 مرات، فيما بلغت قيمة النقد والنقد المعادل 11.23 مليون دينار. وأوضح السبيعي أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، علما أن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للشركة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.أسامة خالد بودي إن «المواشي» أتمت عملية الانتقال إلى المبنى الإداري الجديد الكائن في منطقة الصليبية الزراعية، إلى جانب مصنعها ومزرعتها، وذلك يحقق عددا من الميزات، منها أنه يقع في قلب مراكز عمليات الشركة مثل المزرعة والمصنع، والاستغلال الأمثل لموارد الشركة، والكفاءة في إدارة المصروفات، وهو ما سينعكس إيجابا على نتائج الشركة المستقبلية.