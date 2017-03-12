قال أمين عام اتحاد شركات الاستثمار د.رمضان الشراح ان الاتحاد انتهى مؤخرا من وضع دراسة شاملة أعدت من قبل جهة استشارية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن الآليات المطلوبة لتنشيط قطاع الاستثمار.

واضاف د. الشراح في بيان صحافي ان الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تشخيص واقع قطاع الاستثمار منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008 وتقديم الحلول المناسبة، وذلك بهدف مساعدة هذا القطاع الحيوي.

وبالحديث عن الدور الذي يقوم به مركز دراسات الاستثمار – الذراع التدريبية للاتحاد، فقد كان ولا يزال الأداة التدريبية التي يقوم من خلالها الاتحاد بالاستثمار البشري، وذلك بالعمل على المساهمة في إعداد وتطوير الكوادر العاملة في قطاع الاستثمار وبصفة خاصة الكوادر الوطنية، والتي تقوم على تنمية وتطوير قطاع الاستثمار، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

يذكر، مجلس إدارة الاتحاد قام وبالتنسيق مع اللجان المختصة والأمانة العامة بتقديم الرأي والملاحظات على مسودات عدد من القرارات والقوانين أو تعديلاتها المعنية في عمل القطاع الاستثماري.