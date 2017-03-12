البالول: نسعى للتوسع في الأسواق الأوروبية

يوسف لازم

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للصناعات الغذائية عبدالعزيز البالول أن الخطة الاستراتيجية المتوسطة التي اتبعتها المجموعة على مدى ثلاث سنوات من 2014 الى 2016، أسفرت عن نمو العمليات والانتشار الجغرافي المميز في أسواق الكويت والخليج العربي.



وأكد البالول، خلال لقاء مع ممثلي الوسائل الإعلامية في الكويت حول نمو أعمال المجموعة وتوسعاتها في الاسواق المحلية والإقليمية، على نهج المجموعة التواجد في أسواق حيوية في منطقة الخليج، حيث تمتلك اليوم 3 أفرع لسابليه في قطر و4 افرع في الامارات، بالإضافة الى 30 فرعا في الكويت بالإضافة الى 3 أفرع لروشيه للشوكولا وفرع واحد لبلانيت دونتس.



وفي اطار التوسعات، أشار الى أن عام 2017 سيشهد المزيد من التوسعات واضافة نشاطات جديدة الى محفظة المجموعة منها افتتاح مقاه فرنسية ومطاعم في أرجاء الكويت.



وأوضح أن مبيعات سابليه تستأثر شهريا بنسبة 30% من مبيعات السوق المحلية، وهي آخذة في النمو برغم المنافسة الشديدة التي تشهدها هذه الصناعة الغذائية وارتفاع أسعار البنزين والديزل التي انعكست سلبا على قدرة المستهلك الشرائية، وادت الى زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع على الشركات.

وكشف البالول أن المجموعة تسعى الى التوسع بأسواق أوروبا، حيث عملت مؤخرا للاستحواذ على حصة من شركة بلجيكية لتصنيع الشوكولا الفاخر، اذ يخصص جزء من الاستثمار في تطوير عمليات هذه الشركة ومن ثم الانطلاق بتوزيع منتجاتها في أسواق أوروبية تتصدرها سوق المانيا. كما وقعت مع مجموعة سعودية اتفاقية تحصل الأخيرة بموجبها على حق توزيع منتجات المجموعة المتحدة في أسواق السعودية منتجات سابليه، روشيه، كنافة أبو زيد، وبلانيت دونتس.



وتوقع البالول أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في وقت قريب من العام الحالي. وحول خطط المجموعة للعام الحالي، أوضح البالول عن أن علامة سابليه التجارية سوف تشهد تطورا جذريا يتناسب مع تطور عملياته والحصة السوقية المميزة التي بات يتمتع بها اليوم.