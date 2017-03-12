توقعت مؤسسة بوسطن كونسلتينج جروب BCG الأميركية المتخصصة في مجال الطاقة انخفاض أسعار الغاز المسال خلال السنوات الخمس المقبلة على الرغم من ارتفاع معدلات الطلب العالمي عليه مرجعة ذلك الى التخمة التي سيشهدها العرض نتيجة تركيز الدول على انتاج مزيد من الغاز المسال بالاضافة الى الاستكشافات الكبيرة التي تتم بالقطاع هذا في الوقت الذي تسعى الكويت الى زيادة انتاجها من الغاز المسال خلال الفترة الأخيرة.



وأكدت الدراسة أنه على الرغم من التأثيرات الإيجابية التي أعقبت تحركات الدول المصدرة للنفط «أوپيك»، فإنه من المتوقع أن تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال انخفاضا في الأسعار في غضون السنوات القادمة مقارنة مع تلك التي اعتادت عليها حتى منتصف 2014.



ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة المفرطة في الطاقة الإنتاجية ونمو الطلب الذي على الرغم من ازدياده القوي إلا أنه غير كاف لاستيعاب التخمة الجديدة في المعروض التي تشهدها الأسواق. الأمر الذي يعني ازدياد الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال، التي تعاني بالفعل ضغوطات كبيرة نتيجة الافتقار إلى التوازن بين الطلب والعرض.

ازداد المعروض من الغاز الطبيعي المسال حول العالم بنحو 9% على أساس سنوي منذ العام 2001 وحتى العام 2011. ومنذ ذلك الحين، كان الإنتاج العالمي ثابتا ويحوم حول 320 مليار متر مكعب سنويا. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر المعروض من الغاز بالنمو بشكل أكبر خلال السنوات القليلة القادمة.



وقد بلغ عدد محطات تسييل الغاز الطبيعي التي أمنت قرار الاستثمار النهائي (FID) ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في غضون السنوات الخمس المقبلة، 13 محطة حول العالم. وستضيف المحطات الجديدة هذه طاقة إنتاجية إضافية بنحو 185 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا، أي ما يعادل 57% من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2014.