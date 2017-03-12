أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن وزارة النفط ستقر نهاية الشهر الجاري صرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين الكويتيين العاملين في وزارة النفط خلال السنة المالية 2016 /2017.

وقالت المصادر إن الحد الأقصى لفئات المكافأة المالية، التي ستصرف لمرة واحدة، بقيمة 1500 دينار للقياديين في الوزارة، و1200 دينار للمدير، و1000 دينار للمراقب، و750 دينارا لرئيس القسم، و450 دينارا لشاغلي مجموعة الوظائف العامة من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثامنة، و300 دينار لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.

كما ذكرت أن صرف الأعمال الممتازة يتوقف على درجة التقييم السنوي لأكثر من 600 موظف في وزارة النفط، متوقعة الصرف في شهر أبريل أو مايو المقبلين.