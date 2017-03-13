الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية

في الكويت بقيمة 7000 دينار

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على «حساب النجمة» أمس الأحد 12 مارس في المركز الرئيسي للبنك، بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة بعبدالعزيز اشكناني.



وقد فاز كل من: ماهر محمد سليم، ملاك سلمان القلاف، علي عبدالله البغلي، ماريانو سمبليسيو فورتادو، وعلي احمد عبدالحكيم، بجائزة قيمتها 7000 دينار لكل منهم.

الآن يمكنك تحقيق كل أحلامك على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته الجديدة، حيث تمت زيادة قيمة الجوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250 ألف دينار، بالإضافة إلى كونه الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بقيمة 7000 دينار.

وكذلك التمتع بالمزايا الإضافية التالية: الحصول على بطاقة سحب آلي، الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والحصول على جميع خدمات البنك التجاري المصرفية.

البرنامج الجديد

٭ سحب يومي للفوز بجائزة 7000 دينار.

٭ سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تبدأ من 100 ألف دينار حتى 250 ألف دينار. و«التجاري» ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، علما أنه سيتم قيد الجوائز النقدية إلى حسابهم في البنك. كما نتوجه بالشكر إلى وزارة التجارة والصناعة على تعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة ونظام.