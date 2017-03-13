عبدالرحمن خالد

دشنت شركة بهمن العمرانية مركزها الجديد بعد إعادة تطويره وأضافت منتجات جديدة، وذلك الأسبوع الماضي في الشويخ بحضور عدد من مؤثري السوشيال ميديا والإعلامي أسامة فودة.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة بهمن العمرانية هارون بهمن ان الشركة أعادت افتتاح مركز الشركة بحلته الجديدة من حيث الديكور والخدمات والبضاعة الجديدة التي تقدمها سواء من بورسلان او غرانيت او رخام او خلاطات، بالإضافة الى الخزانات. وأضاف ان منتجات الرخام المعروضة تتنوع صناعتها من الهند وإسبانيا والصين وإيطاليا.

وذكر ان هناك خطة لافتتاح افرع أخرى في جميع أنحاء الكويت، مشيرا الى ان التركيز الآن على المركز الحالي في الشويخ.

وقال بهمن: «من ضمن الخدمات الجديدة التي نطرحها تصنيع الخزانات وتفصيلها. وبالنسبة للرخام نقوم بتفصيله وتصميمه ايضا».

وبين بهمن ان الشركات الأخرى المعروفة تستورد من الخارج بينما «بهمن العمرانية» تصنع منتجاتها بنفسها. ومن بين إنجازات الشركة، ذكر بهمن ان الشركة هي التي وضعت الوجهة الخارجية لمستشفى جابر، لافتا الى ان المجموعة لديها قسم خاص بتنفيذ المشاريع.