فتحي: الشركة تتمتع بفريق عمل محترف.. وثقة العملاء

تمكنت شركة «القصور الحديثة» لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات وفرعها شركة آب تاون كويت العقارية من تحقيق نسبة نجاح في مبيعات مشاريعها منذ بداية العام، ما يدل على قوة المشاريع المطروحة في السوق الكويتي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد فتحي في تصريح صحافي إن الشركة استطاعت أن تحقق نسبة مبيعات متميزة وصلت الى 80% بفضل ثقة العملاء في الشركة، وأيضا بفضل المشاريع المطروحة المميزة في الشركة التي تناسب الفئات كافة.

وأشار فتحي إلى أن «القصور الحديثة» تعتبر من الشركات الرائدة في طرح مشاريع هولندا في السوق الكويتـــــي، ولاسيما أن نسبة التسويق والبيع التي تمت مؤخرا لهذه المشاريع تشير إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الكويتيين لشراء العقار في هولندا من بيوت وشاليات وغيرها من المشاريع المطروحة من الشركة.

وأكد فتحي أن الشركة تتمتع بوجود فريق عمل محترف، وبثقة العمـلاء، حيث استطــــاع هذا الفريق من تحقيق أفضل المبيعات على الإطلاق خلال فترة قليلة، لافتا إلى أن عملاء الشركة كان لهم دور كبير في دعم الشركة سواء من خلال شراء الوحدات، أو تعريف أقاربهم بمشاريع الشركة وشرائها، ما أدى إلى تحقيق نجاح كبير في المبيعات.

وتقدم فتحي بالشكر لعملاء الشركة على ثقتهم المتواصلة ودعمهم الدائم، متمنيا أن تظل الشركة عند حسن الظن مع التأكيد على أن علاقتهم دائمة حتى بعد الانتهاء من العملية البيعية، ولاسيما العملاء الذين تمت عملياتهم البيعية بنجاح تام من خلال شرائهم لعقاراتهم من كل من دولة تركيا في مدينة كوشاداسي ودولة الامارات العربية المتحدة في إمارة دبي وعجمان ومصفوت ومملكة هولندا في مدن أمستردام وأرنهيم وروتردام ودولة ألمانيا الاتحادية في مدينة مونستر.