الحاج: نسعى لتوفير أحدث الخدمات بالتزامن مع تكريس عنصر الأمان

البلوشي: وجدنا في «جلف سات» شريكاً تقنياً مثالياً

أعلنت شركة جلف سات للاتصالات (Gulfsat)، الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والبث التلفزيوني وإعادة البث عبر الأقمار الاصطناعية، عن تجديد اتفاقية التعاون مع وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، في تأكيد على استمرار التعاون الذي بدأ بين الجانبين منذ العام 2012.



وتتولى جلف سات بموجب الاتفاقية توفير خدمات البث التلفزيوني وإعادة البث عبر الأقمار الاصطناعية للقنوات التلفزيونية الرسمية التابعة لشبكة تلفزيون مملكة البحرين على مدار 7/8 درجات المجاور لنايل سات.

وقد تم توطيد هذه العلاقة الاستراتيجية خلال الزيارة التي قام بها وفد من وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين إلى مقر جلف سات في الكويت الذي ضم كلا من مدير عام الشؤون الفنية والتقنية في وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين عبدالله البلوشي، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية عبدالعزيز الأشراف، ومدير إدارة العلاقات العامة والتسويق عبدالله بوحجي، وقد اختتمت زيارة الوفد البحريني، بلقاء موسع حضره السفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة مع مجموعة من قيادات شركة مشاريع الكويت (القابضة)، وشركة يونايتد نتوركس باعتبارها الشركة الأم لشركة جلف سات ووفد من وزارة الإعلام الكويتية ومسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة في الكويت ووكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وفي كلمة مقتضبة، قال البلوشي: «أود في هذه المناسبة أن أعبر عن عمق سروري بتجديد الثقة والعمل باتفاقية التعاون مع شركة (جلف سات) والتي تشمل خدمات البث وإعادة البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية، والاستفادة من المحطات التي تملكها الشركة في أكثر من دولة حول العالم وضمان توفيرها بجودة عالية وآمنة، وذلك في تأكيد على تلك العلاقة الوطيدة التي بدأت بين الجانبين منذ العام 2012، حيث كانت وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين تبحث في ذلك الوقت عن شريك تقني في مجال بث المحتوى الإعلامي الذي يوفر هذه الخدمات بطريقة آمنة محصنة تقنيا ضد التشويش أو حتى القرصنة، وقد وجدنا بالفعل في شركة «جلف سات» شريكا تقنيا مثاليا في هذا المجال مقارنة مع مزودي خدمات البث الفضائي الأخرى».

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «جلف سات» محمد الحاج: «جرى على هامش هذه الزيارة توثيق وتجديد استمرارية التعاون من حيث تمديد العمل بالاتفاقية الموقعة مسبقا بين الجانبين والتي بدأ تطبيقها في العام 2012 مع وجود آفاق كبيرة للتوسع والنمو فيها بين المؤسستين خصوصا في ظل التطورات التقنية والفنية المتسارعة التي يشهدها قطاع البث التلفزيوني على مستوى العالم وسعي شركة «جلف سات» لمواكبة هذه الخدمات وتوفيرها لعملائها من الهيئات الرسمية وشركات التلفزة من القطاع الخاص».