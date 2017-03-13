العيسى: المعرض فرصة لمنح أصحاب المشاريع المساحة لعرض منتجاتهم وأفكارهم

رعت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، معرض «مرج» الذي نظمته شركة «أتنشن» ويدعم المشاريع الكويتية الصغيرة، يوم السبت الفائت 12 مارس في مجمع مروج.

وقال مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبد الرزاق بدر العيسى: «تأتي رعايتنا البلاتينية لمعرض (مرج) المميز، تأكيدا على استراتيجيتنا في دعم ومؤازرة المشاريع الكويتية الصغيرة والشباب الكويتي الطامح والمبدع في مختلف المجالات، وهذا المعرض شكل فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على هذه المشاريع المشاركة ومنح أصحابها المساحة لعرض منتجاتهم وأفكارهم».

وتمثلت مشاركة VIVA عبر حصة سالم السبع من قسم العلاقات العامة، وجناح خاص قدم فريق عمل VIVA من خلاله لرواد المعرض أحدث العروض وباقات الدفع الآجل والمسبق، والمنتجات والخدمات ضمن عالم «أكثر» الذي أطلقته VIVA مؤخرا.