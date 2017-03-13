يتم الرد على اتصالات العملاء بأقل من 9 ثوانٍ

في خطوة جديدة تندرج ضمن اهتمامها الدائم بتقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمة، أعلنت شفروليه الغانم عن البدء في استخدام الخط الساخن الجديد 1800022 لمركز الاتصال وخدمة العملاء ليحل مكان الرقم القديم الذي تم إيقافه عن الخدمة.

وجاء هذا الانتقال بعد التطوير المستمر الذي جرى في مركز الاتصال وخدمة العملاء ليكون نقلة نوعية تعكس استراتيجية شفروليه الغانم في التركيز على العميل في كل ما تقوم به، الأمر الذي يجعل رضا العملاء المؤشر الحقيقي للنجاح.

ويتمتع مركز الاتصال وخدمة العملاء في شفروليه الغانم بأعلى مستويات التركيز باعتباره نقطة التواصل البالغة الأهمية في التفاعل البناء مع العملاء لمعرفة توقعاتهم واحتياجاتهم حيث يضم المركز أكثر من 15 موظفا مؤهلا لتقديم أعلى مستويات الاستجابة الفعالة والقدرة على إيجاد الحلول الملائمة مهما كانت طلبات واستفسارات وتوقعات العملاء.

ولتعزيز هذا الأداء، تقدم شفروليه الغانم لموظفي مركز الخدمة والاتصال دورات تدريبية متواصلة ما يضع مركز الاتصال وخدمة العملاء في شفروليه الغانم في مقدمة هذه المراكز ضمن الشراكات العاملة في قطاع السيارات.

ويتميز موظفو القسم بإمكانية التواصل مع العملاء باللغة العربية أو الانجليزية وبسرعة وفعالية، وهو الأمر الذي حقق معدلات استجابة عالية وعاد بالفائدة على معدلات البيع كذلك.

وتشمل خدمات المركز الحصول على معلومات عامة مثل عناوين المعارض ومراكز الخدمة وساعات العمل، أو حجز المواعيد للصيانة الدورية وحجز مواعيد تجربة القيادة إضافة إلى الاستفسارات الخاصة بالعميل وتقديم الشكاوى والاقتراحات، وهو ما يجعل المركز يتلقى أكثر من 80.000 اتصال سنويا، علما أن معدل الوقت الذي يتم فيه الرد على اتصالات العملاء هو أقل من 9 ثوان.