خزعل: البنك حريص على مكافأة عملائه بأفضل الخدمات والعروض الحصرية

أطلق بنك الكويت الوطني حملته السنوية لمكافأة عملائه من حاملي بطاقات ماستركارد الوطني الائتمانية، والتي تمنحهم فرصا للفوز بأربع رحلات لشخصين لحضور مباريات الدور نصف النهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016-2017 (UEFA Champions League) في كارديف، ويلز.

وتستمر هذه الحملة حتى 30 أبريل 2017، وتقدم لحاملي بطاقات ماستركارد الوطني الائتمانية أربع فرص حصرية للفوز برحلات لشخصين لحضور نهائيات هذا الدوري الأشهر عالميا، منها فرصتان لحضور مباريات الدور نصف النهائي، وفرصتان لحضور المباراة النهائية في 3 يونيو 2017. وتقدم هذه الرحلات من ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، وتشمل تغطية التكاليف بالكامل من تذاكر السفر ذهابا وإيابا والإقامة في الفندق وتذاكر حضور المباريات، إضافة إلى تأمين المواصلات من وإلى الملعب.

وقالت مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هنادي خزعل، إن البنك يحرص باستمرار على مكافأة عملائه بأفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة والحصرية، وذلك من خلال شراكاته مع أبرز الشركات العالمية، كما انه البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية فرصة لحضور مباريات الدور نصف النهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016-2017 (UEFA Champions League).

وأضافت خزعل أن هذه الحملة تتمتع بشعبية كبيرة في الكويت واهتمام متزايد بمتابعة مبارياتها الحماسية.

وبفضل هذه الشراكة الحصرية مع ماستركارد العالمية، فإن مشجعي رياضة كرة القدم سيحظون بفرصة حصرية لمشاهدة أقوى مباريات الدوري في مراحله النهائية مباشرة على أرض الملعب.

وقال بانكاج كاثوريا، رئيس الأعمال لمنطقة شمال الخليج في ماستركارد: «تمتلك ماستركارد تاريخا حافلا في دعم كبرى فعاليات كرة القدم العالمية والمرموقة، كما تحرص دائما على منح عشاق كرة القدم تجارب فريدة تأخذهم إلى قلب أبرز فعالياتها العالمية.



ولا شك أن استخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية يضمن إجراء العمليات الشرائية براحة وأمان، لذا نشعر بحماس بالغ لمنح حاملي هذه البطاقات دافعا مجزيا يحفزهم على استخدامها والحصول على فرصة لخوض تجربة استثنائية لا تقدر بثمن».

ويحصل حاملو بطاقات ماستركارد الوطني الائتمانية على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل عملية شرائية بمبلغ 1 دينار يتم إنفاقها تراكميا باستخدام بطاقات ماستركارد الوطني الائتمانية داخل الكويت، مقابل ثلاث فرص عند استخدام البطاقات خارج الكويت أثناء السفر أو على مواقع الإنترنت.

وكلما ازداد استخدام هذه البطاقات خلال فترة العرض ازدادت فرص حامليها بالفوز والاستمتاع بتجربة حضور نهائيات هذا الدوري الأكثر إثارة في العالم.