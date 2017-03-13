سليمان: بسطنا برنامج التداول الإلكتروني وقواعد إدارة رأس المال

في ندوة تثقيفية مميزة حول الأسواق العالمية أقامتها شركة «نور كابيتال ماركتس»، تم تحليل العوامل المؤثرة على تحركات الاسواق وما يهم المستثمرين في هذا المجال.

وقدم الندوة خبير الأسواق بدر الدرزي بالتعاون مع فريق خبراء «نور»، وحضر الندوة العديد من المهتمين بالتداول الالكتروني للتعرف على تطبيقاته الأساسية مثل التداول بالنفط والذهب والعمــلات الأساسيـــة والثانويــة، واستمــرت الندوة لمدة يومين في فندق سيمفوني ستايل.

وصرحت مدير مساعد - تطوير الأعمال في شركة «نور سي إم» ندى سليمان بقولها: «يسعدنا تقديم الدعم المستمر لعملائنا كما يهمنا التواصل المباشر مع المهتمين بأعمالنا.



وحيث اننا لاحظنا افتقار العديد للمعلومات الأساسية حول التداول وتعريفاتـه وأنظومتــه العالمية ولأننا نتفهم حاجة المقبلين على الاستثمار لفهم التداول عبر منصات التداول المصرحة، لذا نقدم ندوات تبسط حركة أسواق المال والأساليب الكلاسيكية المتبعة للتداول وكيفية استخدامها لربح أفضل».

وصرح الخبير المعروف في الأسواق العالمية بدر الدرزي: «قدمنا ندوة غنية بالمعلومات وما يحتاج المستثمرون لمعرفته لتداول آمن وتجنب المخاطر، تعاوننا الناجح اليوم هو الأول مع شركة محترفة ومعروفة في الوساطة المالية «نور كابيتال ماركتس»، وقد استفاد الحضور من مبادئ التداول الالكتروني وعلم حركة الاسواق ورفع الوعي بكيفية تحقيق المكاسب وبما تتأثر من أخبار وتحركات دولية وسياسية».

واختتمت سليمــان: «حققـت الندوة هدفها من نشر الوعي بالتداول وتحريك اجواء تفاعلية مع الحضور وغطينا مواضيع مهمة مثل تأثر الأسواق بالأخبار وكمية العرض والطلب، وبسطنا برنامج التداول الالكتروني وقواعد إدارة رأس المال، سنبقى على تواصل مستمر مع عملائنا إن كان عن طريق ندوات أخرى قادمة أو لقائهم في مكاتبنا وذلك لنشر ثقافة التداول ورفع المعرفة بحضارة الأسواق العالمية».