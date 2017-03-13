تحديث الأسطول سيعزز من الطاقة الاستيعابية لوجهات أوروبا والشرق الأقصى بـ 58% خلال الصيف

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، عن وصول خامس طائراتها من طراز بوينغ 777-300ER ذات المدى الطويل والتي هبطت في مطار الكويت الدولي قادمة من خط تجميع شركة بوينغ في سياتل يوم السبت الموافق 11/3/2017، وهي من ضمن صفقة من عشر طائرات من نفس النوع.

وتحرص شركة الخطوط الجوية الكويتية على التقاليد المتعارف عليها عند تسمية طائراتها الجديدة، حيث تحمل جميع طائراتها أسماء تعكس التراث والثقافة والبيئة المحلية للمجتمع الكويتي، وبذلك حملت الطائرة الخامسة اسم «وربة»، وهي جزيرة كويتية تقع في أقصى الشمال الشرقي من الكويت.

ستباشر الطائرة «وربة» أعمالها التجارية على الفور، مما سيعزز من زيادة الطاقة الاستيعابية للكويتية على الوجهات ذات المدى الطويل في هذا الصيف مثل وجهات فرانكفورت وبانكوك ومانيلا.

وستحتفظ كل من فرانكفورت (4 رحلات أسبوعية) وبانكوك (7 رحلات أسبوعية) ومانيلا (7 رحلات أسبوعية)، بعدد رحلاتها الأسبوعية المدرجة على جدول الشتاء، إلا أنه ومع بداية اطلاق الجدول الصيفي للكويتية، فإن تشغيل طائرات بوينغ 777-300E، سيمكن الكويتية من استيعاب الزيادة في الطلب على هذا الوجهات خلال فترة الصيف وذلك من خلال زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 58%.

وصرحت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي: «نحن نقف اليوم في منتصف طريق تسلم صفقة طائرات الكويتية مع شركة بوينغ العالمية، مع وصول الطائرة الخامسة من أسطول بوينغ 777-300ER.



نحن ندرك أهمية هذه الإضافة النوعية لاسطولنا وما تقدمه من فرص لتحسين كفاءتنا التشغيلية والخدمية على رحلاتنا ذات المدى الطويل وعلى سائر وجهات شبكتنا المنشرة حول العالم».

وأضافت الرومي: «منذ تسلمنا لأول طائراتنا الجديدة من طراز 777-300ER في ديسمبر 2016، وخلال فترة قصيرة، نجحنا في رفع الطاقة الاستيعابية على طائراتنا ورفع الكفاءة التشغيلية لأسطولنا مما سمح لنا بزيادة عدد رحلاتنا على وجهاتنا الرئيسية.



كما أن جميع طائراتنا الجديدة تحمل هويتنا الجديدة في رسالة إلى العالم مفادها الكويتية تستعيد الريادة من جديد».

وقالت الرومي: «تتمتع جميع طائراتنا من طراز بوينغ 777-300ER بمزايا فريدة في مقصورة الدرجة السياحية، توزيع مقاعدها الذي يوفر رحابة في مساحة المقصورة لضمان أقصى درجات الراحة للمسافرين، بالإضافة إلى تقديم خدمات متعددة على متن طائراتنا مثل النظام الترفيهي المميز وقائمة طعام متجددة لتقديم تجربة مختلفة للمسافرين».

ومن الجدير ذكره أنه ومع بداية اطلاق الجدول الصيفي في 26 مارس 2017، فإنه سيتم تشغيل طائرات بوينغ 777-300ER الجديدة، إلى وجهات فرانكفورت وبانكوك ومانيلا، حصرا وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.