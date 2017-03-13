110 ملايين تراجعاً بالمخصصات يقابلها 42 مليون دينار زيادة بالأرباح

16 % تراجعاً سنوياً بمخصصات خسائر الائتمان لـ 572 مليون دينار

318 مليون دينار قيمة مخصصات شطبتها البنوك العام الماضي

زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي تزيد فرص النمو التشغيلي

المحلل المالي

تجني البنوك حصاد ما زرعت خلال السنوات الماضية من تنظيف ميزانياتها على مدار 9 سنوات بدأت بعد الأزمة المالية في 2008 لتنخفض القروض غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي الكويتي وبالتبعية تراجع مخصصات خسائر الائتمان لتوفر حسابات الأرباح والخسائر بالقطاع المصرفي 110 ملايين دينار تلك وفورات التي أنقذت صافي أرباح القطاع من التراجع حيث ارتفع صافي الأرباح 41.6 مليون دينار بما يعني ان الأداء التشغيلي للبنوك وحده لم يستطع دفع الأرباح للزيادة خلال العام الماضي، ففي حالة تثبيت المخصصات دون تغيير كانت ارباح البنوك ستشهد تراجعا بقيمة 68 مليون دينار بنسبة تصل الى 10% من ارباح 2015.

ويأتي تراجع الأداء التشغيلي للقطاع المصرفي الكويتي نتيجة لمحدودية السوق مع منافسة شديدة نتيجة زيادة عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع بما يدفع البنوك للاتجاه إلى الأسواق الاقليمية أو البقاء محليا وانتظار نجاح خطة التنمية الاقتصادية للكويت والتي تم اعلانها تحت شعار نيو كويت رؤية 2035 والتي تركز على زيادة الاستثمارات الحكومية في القطاع غير النفطي وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي ما تخلق في حال نجاحها بيئة تشغيلية قد تجد البنوك الكويتية فيها ضالتها.

استمرت البنوك الكويتية خلال عام 2016 في تطبيق سياستها المتحفظة في حجز المخصصات وبوتيرة اقل من عام 2015 حيث انخفضت مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة استثمارات للبنوك الكويتية المدرجة المحملة في بيان الأرباح او الخسائر بنسبة 16% لتسجل 571.5 مليون دينار بالمقارنة مع 681.5 مليون دينار للمخصصات المحجوزة في عام 2015.

وبالتالي تعادل المخصصات نحو 24% من صافي الإيرادات التشغيلية للقطاع المصرفي لعام 2016 التي بلغت 2.4 مليار دينار وتعادل 39% من ربح التشغيل قبل المخصصات للقطاع الذي سجل بدوره 1.45 مليار دينار.

انخفضت المخصصات المحجوزة خلال الربع الرابع من عام 2016 بنسبة 40% الى 166 مليون دينار بالمقارنة مع 276.8 مليون دينار للربع الرابع من عام 2015 وكذلك انخفضت بنسبة 23.5% عن الـ 134.4 مليون دينار التي جنبتها البنوك خلال الربع الثالث من عام 2016.

وقد انخفضت قيمة مخصصات خسائر الائتمان للتسهيلات النقدية المشطوبة من قبل البنوك خلال عام 2016 بنسبة 21% لتسجل 320 مليون دينار للقطاع بالمقارنة مع 404 ملايين دينار مخصصات مشطوبة خلال عام 2015.

ويعكس حجم المخصصات المشطوبة الموقف العصيب الذي تعرض له القطاع المصرفي الكويتي بعد الأزمة وعلى الرغم من تراجع وتيرة الشطب قامت البنوك الكويتية بشطب مخصصات وصلت قيمتها الى 317.6 مليون دينار في 2016 بانخفاض في معدل الشطب بنسبة 21.3% مقارنة بما تم شطبه في 2015 لمخصصات بلغت قيمتها 404 ملايين دينار

1 ـ البنك الوطني

بالرغم من انخفاض مخصصاته بنسبة 7.3% خلال عام 2016، تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر حجزا لمخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات حيث حجز مخصصات في قائمة الدخل بقيمة 152.3 مليون دينار بالمقارنة مع 164.4 مليون دينار حملها خلال عام 2015 وتعادل المخصصات نحو 20% من صافي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 745.3 مليون دينار ونسبة 31% من ارباح التشغيل قبل مخصصات الائتمان (ربح التشغيل = ايرادات التشغيل - مصروفات التشغيل) ولا تزال تضغط على صافي الربح بالرغم من متانة الوضع المالي والأداء المالي الجيد للبنك.

اما مخصصات الربع الرابع من عام 2016 فانخفضت بنسبة 24.4% عن الربع المماثل من عام 2015 لتسجل 43.8 مليون دينار.

بلغت حصة الوطني من اجمالي المخصصات المحجوزة من قبل القطاع المصرفي الكويتي لعام 2016 نحو 26.7%.

بلغت المبالغ المشطوبة من مخصصات خسائر الائتمان للتسهيلات النقدية لدى البنك حوالي 72 مليون دينار لعام 2016 بالمقارنة مع 27.7 مليون دينار لعام 2015 بينما بلغت القروض والسلف غير المنتظمة والتمويل الإسلامي متعثر السداد حوالي 183 مليون دينار نهاية عام 2016 بالمقارنة مع 190 مليون دينار نهاية عام 2015.

2 ـ بيت التمويل الكويتي

ثاني أعلى المخصصات خلال عام 2016 حجزها بيت التمويل الكويتي بإجمالي 140.6 مليون دينار بالمقارنة مع 183.6 مليون لعام 2015 وبانخفاض نسبته 23.4% بالمقارنة مع عام 2015 وايضا انخفضت مخصصات الربع الرابع بنسبة 44.5% عن الربع الرابع من عام 2015 لتسجل 53 مليون دينار.

وبالرغم من استمرار المخصصات في مستويات مرتفعة الا ان نسبتها الى ايرادات التشغيل هي من الأفضل بين البنوك الكويتية بنسبة 21%، بينما تعادل المخصصات 38.6% من ربح التشغيل قبل المخصصات.

ولا تزال المخصصات تضغط على صافي الربح بالرغم من متانة المركز المالي والأداء المالي القوي للبنك والنمو في نشاطه التشغيلي.

وشكلت مخصصات بيتك 24.6% من اجمالي مخصصات القطاع المصرفي لعام 2016.

بلغت المبالغ المشطوبة من قيمة الأرصدة المستحقة من العملاء عن الأرصدة المدينة لدى البنك خلال عام 2016 حوالي 57.8 مليون دينار بالمقارنة مع 182.3 مليون دينار لعام 2015.

اما التسهيلات التمويلية النقدية غير المنتظمة فبلغت 252 مليون دينار نهاية عام 2016 مقارنة مع 295.5 مليون دينار نهاية عام 2015.

3 ـ بنك الخليج

ثالث أعلى المخصصات حجزها بنك الخليج حيث بلغت 60.4 مليون دينار خلال عام 2016 وبانخفاض نسبته 10% عن السنة السابقة وتعادل المخصصات نحو 35.8% من اجمالي إيرادات التشغيل للبنك وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع معدل القطاع الذي سجل 24%. وتعادل مخصصات البنك 57% من ربح التشغيل قبل المخصصات بالمقارنة مع معدل القطاع الذي سجل 39%.

وبلغت حصة بنك الخليج من اجمالي مخصصات القطاع المصرفي نحو 10.6%. كما شطب بنك الخليج من رصيد المخصصات 22.54 مليون دينار خلال عام 2016 بالمقارنة مع 25.6 مليون دينار لعام 2015.

4 ـ الأهلي الكويتي

حمل البنك خلال عام 2016 في بيان الأرباح/ الخسائر مخصصات قيمتها 52.4 مليون دينار منخفضة بنسبة 14.6% عن عام 2015، حيث يصنف البنك من بين الأعلى في القطاع المصرفي الكويتي من حيث تأثير المخصصات على الأرباح حيث تعادل المخصصات حوالي 59% من ربح التشغيل قبل المخصصات.

كما شطب البنك الأهلي مخصصات خلال عام 2016 قيمتها 28.5 مليون دينار بالمقارنة مع 5.85 ملايين دينار لعام 2015.

5 ـ البنك التجاري الكويتي

بمخصصات بلغت 48.6 مليون دينار بنسبة انخفاض 4.7% عن عام 2015، لا تزال مرتفعة نسبيا وتؤثر سلبا على الأداء المالي للبنك حيث تعادل المخصصات حوالي 48% من ربح التشغيل قبل المخصصات و34.6% من صافي الايرادات التشغيلية للبنك.

هذا وبلغت المبالغ المشطوبة من مخصصات القروض خلال عام 2016 حوالي 84 مليون دينار بينما المستردات بلغت 33.7 مليون دينار بالمقارنة مع مبالغ مشطوبة في عام 2015 بقيمة 96.2 مليون دينار ومستردات قيمتها 25.7 مليون دينار.

6 ـ بنك برقان

انخفضت المخصصات بنسبة 24% لتسجل 44.7 مليون دينار بالمقارنة مع 58.6 مليون دينار عام 2015، وتعادل المخصصات 19% من اجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 235 مليون دينار و37% من ربح التشغيل قبل المخصصات ولا تزال تضغط على ربحية البنك بالرغم من انخفاضها.

كما بلغت المخصصات المشطوبة خلال عام 2016 حوالي 37.7 مليون دينار مرتفعة من 12.54 مليون دينار لعام 2015 اما القروض المتعثرة فقد بلغت 190 مليون دينار نهاية السنة مقابل 169 مليون دينار نهاية عام 2015.

7 ـ البنك الأهلي المتحد

انخفضت مخصصات الائتمان التي حملها البنك في بيان الدخل خلال عام 2016 بنسبة 7.6% لتسجل 37.5 مليون دينار، وتعادل المخصصات المحجوزة 34% من إيرادات التشغيل للسنة التي بلغت 111 مليون دينار و49% من ربح التشغيل قبل المخصصات.

كما ان مخصصات الربع الرابع من عام 2016 انخفضت بنسبة 11% الى 23.7 مليون دينار من 26.7 مليون للربع المماثل من العام السابق.

شطب البنك مخصصات خسائر ائتمان خلال عام 2016 قيمتها 10 ملايين دينار انخفاضا من 14.2 مليون دينار للعام السابق وبلغ رصيد مدينو التمويل المتعثرة مبلغ 70.4 مليون دينار نهاية عام 2016 بالمقارنة مع 68 مليون دينار نهاية عام 2015.

8 ـ بنك بوبيان

ارتفعت مخصصات البنك بالمقارنة مع عام 2015 بنسبة 8.6% لتسجل 16.4 مليون دينار وبالتزامن مع ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 13% لتسجل 103 ملايين دينار ويتمتع البنك بأفضل نسب النمو في الربحية واقل المخصصات بالمقارنة مع ايراداته حيث تساوي المخصصات 15.8% و27% من ربح التشغيل قبل المخصصات ومن الايرادات التشغيلية، على التوالي.

كما بلغت المبالغ المشطوبة من مخصصات خسائر الائتمان خلال عام 2016 فقط 312 ألف دينار.