أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 محققة صافي أرباح بقيمة 8.4 ملايين دينار بما يعادل 107.52 فلوس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالنتائج المالية لعام 2015.

وقد بلغت إيرادات الشركة 13.2 مليون دينار بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بـ12.7 مليون دينار في العام الماضي.

ويعزى النمو الذي حققته الشركة إلى المشاريع المدرة للربح التي تديرها الشركة في الكويت والتي تتضمن إدارة أكثر من 24 الف متر مربع من المساحات التجارية في مطار الكويت الدولي ومطار الشيخ سعد ومجمع ديسكفري.

وبهذه المناسبة، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «يوباك» نادية عقيل: «واصلت أرباح الشركة الزيادة من عام لآخر والنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة في عام 2016 تعكس التزام يوباك بتحسين الكفاءة والتكاليف التشغيلية تزامنا مع تهيئة المجال لتطوير الشركة.

فنحن نضع في أولى أولوياتنا تطوير قاعدة العملاء وتوسيع خدماتنا في مجال العقارات التجارية داخل الكويت وفي دول الخليج والتي تعتبر جنبا إلى جنب مع مشروع الريم مول من الفرص الكبيرة لنمو مستقبل الشركة».