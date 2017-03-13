أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي «الاولى تكافل» عن تحقيق ارباح بلغت 1.08 مليون دينار عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بخسائر بلغت 832.3 ألف دينار عن الفترة ذاتها خلال عام 2015 وبنسبة ارتفاع وصلت الى 230% حيث بلغت ربحية السهم 10.16 فلوس.

ولفت الرئيس التنفيذي لـ «الاولى تكافل» حسين العتال في بيان صحافي الى ان البيانات المالية للشركة مرضية حيث انتقلت من الخسارة الى الربحية خلال 2016 مؤكدا ان الادارة التنفيذية سعت خلال عام 2016 الى تنظيف محافظها من الاشتراكات ذات نسبة الخسارة المرتفعة بهدف التركيز على نوعية الاقساط وليس على حجمها حيث عملت على خفض حصة أقساطها التأمينية في ادارة المركبات وذلك لتحقيق أداء مالي أفضل للشركة بما ينعكس إيجابا على مساهميها وحملة الوثائق.

وأضاف ان الشركة تسعى الى تحسين نوعية الوثائق الخاصة بها لتستطيع تقديم افضل الخدمات لحامليها اضافة الى حرصها على الابتعاد عن حرب الاسعار التي تتبعها بعض الشركات في السوق لان ذلك سينعكس سلبيا على المساهمين من جهة وعلى حاملي الوثائق من جهة اخرى.