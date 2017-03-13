تحت رعاية سامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ممثلا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، ينظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال «ملتقى الكويت المالي» يومي 4 و5 أبريل المقبل في فندق شيراتون-الكويت.

وسيشكل الملتقى حدثا مهما على أجندة الفعاليات الاقتصادية ذات الطابع المصرفي والمالي على مستوى المنطقة، سواء بالنسبة للمحاور التي سيطرحها في ظل التغيرات الاقتصادية الجذرية الحاصلة وانعكاسها على التوجهات الاقتصادية لحكومات المنطقة وتاليا مؤسسات القطاع الخاص المعنية بما فيها المؤسسات المصرفية والمالية.

وتعليقا على هذا الحديث، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت ماجد عيسى العجيل: يسرنا الإعلان عن انعقاد ملتقى الكويت المالي، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، مشيرا إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية على عدة مستويات، فهو أولا يحظى برعاية كريمة من القيادية السياسية في البلاد وإشراف مباشر من معالي وزير المالية، وهو ما يؤكد حرص الجهات الحكومية المختلفة على احتضان مثل هذه الفعاليات والخروج بنتائج عملية تعزز الجهود المشتركة في سياق التطورات الحاصلة على أكثر من صعيد، كما أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة من حيث تاريخ انعقاده، في وقت تشهد فيه البيئة الاقتصادية في المنطقة تغييرات جذرية في ظل انخفاض أسعار النفط وما شكله هذا الواقع من تأثير على السياسة الحكومية خصوصا لجهة وجود توجه لضبط النفقات والبحث عن مصادر بديلة للتمويل ومن بينها الاقتراض من الأسواق العالمية.

وأوضح العجيل أن الملتقى حرص أيضا على تناول بعض القضايا من خلال جلسات خاصة، بما يراعي خصوصيتها ويضفي على النقاش طابعا أكثر عمقا ومن بينها على سبيل المثال الصناعة المصرفية الإسلامية وبعض المعطيات الخاصة بها، في وقت باتت تشكل فيه هذه الصناعة قطاعا قائما بحد ذاته يحقق نموا سريعا، ولديه بعض المعطيات الفنية الخاصة به، كما سيتطرق الملتقى إلى قضايا التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية والتطور الهائل الحاصل في هذا المجال.

ولفت العجيل إلى أن هذه المعطيات الأساسية، شكلت أساس الانطلاقة في الإعداد لبرنامج الملتقى، والذي يسعى من خلال عدة جلسات عمل إلى التطرق لكافة القضايا الرئيسية والخروج بنتائج عملية تكون بمنزلة توصيات وخارطة طريق مستقبلية سواء لصانعي القرار أنفسهم وللقيادات المصرفية المولجة بهموم القطاع.