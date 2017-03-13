قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ديمة كابيتال حسام ناصر المزيعل إن الشركة نجحت، بجانب شركاء آخرين، في الاستحواذ على مجمع تليفورد التجاري الواقع في وسط المنطقة التجارية بمدينة تيلفورد في المملكة المتحدة وتبلغ قيمته 43 مليون جنيه إستــرليني، مواصلــة استراتيجيتها بالاستثمار في أصول نوعية عالية القيمة وإتاحة الفرصة لعملائها للاستفادة من العوائد الجيدة والارتفاع المتوقع في قيمة الأصول من خلال انتقاء الأسواق المستقرة ذات النمو العالي، مشيدا بتعاون هيئة أسواق المال لترخيص الاستثمار، والدور الذي تقوم به لمساعدة المستثمرين والارتقاء بالمعايير المهنية لأعمال الشركات.

وأضاف المزيعل أن مجمع تليفورد التجاري فرصة استثمارية متميزة بمستوى مخاطر منخفض نسبيا وبعوائد مجزية، ويبلغ العائد النقدي السنوي لمجمع تيلفورد 8% يوزع شهريا، ومعدل العائد الداخلي المتوقع 11.0% على فترة الاستثمار المقدرة بثلاث سنوات مع خيار سنتين للتمديد، مشيرا إلى أن شركة ديمة كابيتال وشركة البلاد للاستثمار العقاري شاركتا مجتمعتين بمبلغ 7 ملايين جنيه استرليني تمثل نسبة 30% من رأس المال المستثمر في المشروع والبالغ حوالي 24 مليون جنيه استرليني.