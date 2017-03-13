أعلن بنك «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات البديلة، ان شركة «خدمات منع التآكل إن دي تي» (NDT CCS) التابعة له، قد استحوذت على حصة الأغلبية في شركة «التكنولوجيا المتطورة لخدمات الفحص» (Hi-Tech)، أكبر مزود لخدمات اختبار صلاحية المعدات الصناعية وفحص جودتها في سلطنة عمان.

وقد استحوذت الشركة على هذه الحصة من «مجموعة السليمي القابضة» التي أسست الشركة عام 1996.

وقد استحوذ «إنفستكورب»، في يوليو 2015، على حصة الأغلبية في شركة «خدمات منع التآكل إن دي تي» من مجموعة «الشويعر»، التي أسست الشركة عام 1975، ولا تزال تحتفظ بحصة الأقلية فيها.

وتحت ملكية «إنفستكورب»، تمكنت شركة «خدمات منع التآكل إن دي تي» من تعزيز مكانتها الرائدة وتوسيع نطاق عملياتها في أسواقها الرئيسية ومن خلال الاستحواذ على شركة «التكنولوجيا المتطورة لخدمات الفحص».