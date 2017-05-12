ارتفعت أرباح الشركة الكويتية للاستثمار في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 455%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة عام 2016.



وبحسب بيان الشركة للبورصة امس، بلغت أرباح الفترة نحو 4.7 ملايين دينار، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي والبالغة نحو 854 ألف دينار.



وأوضحت الشركة في البيان أن الربح غير المحقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة ارتفع للفترة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 3.3 ملايين دينار، بالإضافة إلى رد جانب من مخصص المطالبات القانونية بمبلغ 1.5 مليون دينار، حيث صدر حكم نهائي من المحكمة لصالح إحدى الشركات التابعة وبالتالي لصالح المجموعة.