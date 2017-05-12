حازت شركة الدار للهندسة والإنشاءات التابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية أقل الأسعار بمناقصة تابعة للرئاسة العامة للحرس الوطني بقيمة 5.7 ملايين دينار.

وأوضحت الامتياز في بيان للبورصة، أن المناقصة تتعلق بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف متعددة الطوابق بمعسكر التحرير، ولمدة 18 شهرا.

وتوقعت «الامتياز» أن تحقق الدار للهندسة والإنشاءات نسبة هامش ربح تتراوح بين 3% و5% من قيمة العقد، موضحة أن هامش الربح المذكور هو نسبة تقديرية وغير ثابتة.

يشار إلى أن شركة الدار للهندسة مملوكة لشركة الامتياز بنسبة 50.7% بشكل مباشر، وبنسبة 17.3% بشكل غير مباشر.

من جهة أخرى، قالت مجموعة الامتياز الاستثمارية، إن شركة ديمة كابيتال للاستثمار المملوكة لها بنسبة 68%، استثمرت بنحو 4.1 ملايين دولار في صندوقين استثماريين، وذلك بحسب إفصاحين مستقلين للبورصة أمس.

وأوضحت «الامتياز» في الإفصاح الأول، أن ديمة استثمرت نحو 2.20 مليون دولار في الصندوق الأميركي ذو القيمة المضافة الرابع، مشيرة إلى أن غرض الصندوق هو شراء فندقي «ريزيدنس إن» بولاية ماساتشوستس، بالإضافة إلى مبنى لرعاية المسنين بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

وتابعت الامتياز في إفصاحها الثاني، أن ديمة كابيتال استثمرت نحو 1.9 مليون دولار في صندوق يو إس كور، وغرضه شراء فندق «ريزيدنس إن» في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية. يشار إلى أن الصندوقين تم تأسيسهما في إقليم جزر الكايمن ومرخص تسوقيهما داخل الكويت من قبل هيئة أسواق المال.

وتوقعت الامتياز أن تحقق ديمة كابيتال عوائد نقدية من الصندوق الأول بحد أقصى 8.5% توزع شهريا، فيما توقعت عوائد نقدية من الصندوق الثاني بحد أقصى 9% توزع شهريا.