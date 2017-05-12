يوسف لازم

عقدت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة حضور 93% حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال والموافقة عليه بما في ذلك عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2016.

وقالت رئيس مجلس إدارة الشركة نادية عقيل إن أداء 2016 استمر بالتحسن، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 8.4 ملايين دينار بما يعادل 107.52 فلوس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 25% مقارنة بـ 6.8 ملايين دينار خلال عام 2015.



وقد بلغت إيرادات الشركة 13.2 مليون دينار بزيادة 3.7% مقارنة بـ 12.8 مليون دينار في العام الماضي، ويعكس هذا الأداء المالي القوي خطط شركة يوباك الشاملة لتنظيم عملياتها المختلفة، كما يدعم أيضا استراتيجيتها للنمو المستقبلي ضمن قطاع العقارات.

ويعزى هذا النمو الذي حققته الشركة إلى المشاريع التي تديرها حاليا في الكويت والتي تتضمن إدارة أكثر من 24 ألف متر مربع من المساحات التجارية في مطار الكويت الدولي ومطار الشيخ سعد ومجمع ديسكفري.

وتقوم الشركة أيضا بتطوير مجمع الريم مول في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركة الوطنية العقارية حيث التزمت الشركة باستثمار حتى 224 مليون دولار من التمويل على شكل المساهمة في رأس مال المشروع.



ويغطي الريم مول مساحة مليوني قدم مربعة ومن المتوقع أن يصبح وجهة رئيسية للمتعة والترفيه والتسوق عند الانتهاء من المشروع.

وأشارت إلى أن الشركة نجحت خلال عام 2016 من تعديل بنود عقد التأسيس وإضافة مجموعة واسعة من الأنشطة العقارية ما يعزز من الأنشطة الحالية التي تقدمها الشركة ويسمح لها توسيع أنشطتها المستقبلية ودعم خططها للنمو في المجال العقاري.



كما قامت الشركة أيضا بزيادة رأس المال ليصبح 38.2 مليون دينار.