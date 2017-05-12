كشفت شركة سناب عن أول تقاريرها المالية وذلك للربع الأول من 2017 والذي استطاعت الشركة فيه إضافة 5 ملايين مستخدم جديد لتطبيق سناب شات ليصبح إجمالي عدد المستخدمين النشطين 166 مليون مستخدم يوميا بزيادة 36% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وهوت أسهم الشركة بنسبة 25% بعدما أعلنت الشركة نتائجها المالية لأول مرة.

وجاءت إيرادات الربع الأول من العام الحالي التي أعلنتها الشركة أقل من تقديرات المحللين، فقد حققت الشركة 149.6 مليون دولار، بينما كانت التحليلات تتوقع 158 مليون دولار.

ورغم هذه الإيرادات، فقد سجلت الشركة خسائر قدرها 2.2 مليار دولار في الربع الأول، حيث انها تنفق أكثر بكثير مما يأتيها من دخل.

وكانت وتيرة نمو المستخدمين سببا أكبر لخيبة الأمل، فقد بلغ عدد المستخدمين الناشطين يوميا 166 مليون مستخدم، أي أنه زاد 5 ملايين فقط منذ أقدمت الشركة على طرح أسهمها في البورصة.



وبلغ سعر سهم سناب حوالي 17.45 دولارا، ومع هذا التراجع خسر كل من مؤسسي الشركة إيفان سبيغل وبوبي مرفي أكثر من مليار دولار.



وقد بدأ تداول أسهم سناب في بورصة نيويورك في مارس الماضي، ولا يزال سناب شات أصغر من منافسيه الرئيسيين من حيث عدد المستخدمين، إذ لدى فيسبوك أكثر من مليار مستخدم ناشط يوميا، ولدى إنستغرام أكثر من 400 مليون مستخدم ناشط يوميا.